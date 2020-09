Leder: Opium for masserne

Det var Karl Marx, der i 1843 beskrev religion som ’opium for masserne’. Hermed mente han, at religionen for en undertrykt og udsultet arbejderklasse kan virke som en passiviserende trøst. Når der kommer lindring i det hinsides, er der jo ikke så meget grund til at kæmpe for ordentlige forhold på jorden. Opium har efter sigende samme virkning, at man glemmer de aktuelle og jordiske problemer.

Hvorfor nu religion?

KOMMUNIST plejer ikke at beskæftige sig med religion, men der er et par aktuelle årsager:

Dansk Folkeparti har fået en ny næstformand, Morten Messerschmidt, der fra starten proklamerede, at nu skulle de kristne værdier i Danmark sættes i højsædet.

Langt mere alvorligt er, at Libanon er i en voldsom krise, der er vokset efter den skrækkelige eksplosion i Beirut. I Libanon har man en meget særpræget grundlov, der bestemmer, at præsidenten skal være kristen, formanden for parlamentet skal være shiamuslimsk og statsministeren sunnimuslimsk. En sådan konstruktion kan umuligt føre til andet end kaos!

I Polen, Ungarn og andre lande spiller sorte religiøse kræfter en voksende politisk rolle på den yderste højrefløj.

Krige, mere eller mindre begrundet i religion, kan desværre ses mange steder på jorden, og ikke mindst Israel arbejder hårdt for yderligere at undertrykke muslimer til fordel for jøderne. De ulovligt besatte palæstinensiske områder vil Israel nu helt annektere.

Fremmedhad – i Danmark især vendt mod mennesker med en baggrund i et muslimsk land – er blevet ganske almindeligt og accepteret, og der indføres ghettolove, der har til formål bl.a. at smide indvandrere ud af deres boliger.

Kristne værdier?

Det udtryk bliver ofte brugt, men hvad det rent faktisk indeholder, er ret svært at blive klog på. Der har været mange fornuftige kristne, men desværre også det stik modsatte. I kristendommens navn gennemførte Danmark i især tolvhundredetallet en række korstog vendt mod muslimer og andre ikke kristne. Der blev foretaget myrderier og plyndringer, og tortur var et alment brugt middel.

Martin Luther blev for få år siden fejret for sit arbejde for at reformere den katolske kirke, men hr. Luther var samtidig en modbydelig antisemit, som mente, at den eneste gode jøde var en død jøde. I 1930’erne og 40’erne var den kristne tyske kirke i høj grad med til at støtte Hitler med al hans antisemitisme og krigsgalskab.

Alligevel har den danske grundlov givet den kristne lutheranske kirke en særlig plads i Danmark. De kristne i Danmark har været forrest i kampen mod fri abort og imod andre former for seksualitet end den traditionelle mand/kvinde. Mange af de mest sorte kræfter i Danmark – herunder hr. Messerschmidt – hylder de kristne værdier, men det er noget svært at se, hvori de positive sider af kristendommen egentlig findes.

Helt generelle udsagn om næstekærlighed er ikke noget specielt kristent – det kan vist genfindes i alle religioner. Kristendommen har jo i øvrigt selv sit udspring i Mellemøsten præcis som jødedommen og islam.

Kommunisternes holdning