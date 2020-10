Leder: USA i krise?

I 2006 udgav den danske forfatter Jussi Adler-Olsen bogen ’Washington dekretet’. Den beskrev hvordan en nyvalgt og bindegal præsident i USA kunne ødelægge alt og nærmest starte en borgerkrig. Meget spændende er den, men den virkede dengang noget utroværdig. Men så i 2017 blev Donald Trump valgt til præsident i USA! Det gav Jussis bog en helt ny aktualitet!

Hvem er han, ham Trump?

Ja, han er jo en rigmand, der har sin rigdom fra arv fra sin far og fra utæmmet spekulation og skattefusk. Men samtidig er han en mand, der – forståeligt eller ej – for mange amerikanere ser ud til at være netop en rigtig Amerikaner med stort A. Altså en mand, der følger arven fra det vilde vesten op: De stærke skal blive endnu stærkere. Kvinder, personer med andre farver end hans egen grisefarve er undermålere. USA skal bestemme i hele Vesten og Verden og ikke bare inden for landets egne grænser, og USA skal gøres stort igen!

For at kunne opnå alt det, så er det ikke noget problem at lyve og bedrage og at støtte ultrakonservative, fascistiske og nazistiske kredse, der optræder med våben og trusler om borgerkrig. Skylden for alverdens ulykker skydes på indvandrere, på andre lande og på egne medarbejdere, der i stribevis bliver fyret via Twitter. At han så ved siden af også sår tvivl, om han i det hele taget vil acceptere valgresultatet, er vel enhver diktator værdigt!

Hvem skal amerikanerne vælge?

Der er præsidentvalg i USA den 3. november. Når dette læses, er resultatet af valget næppe kommet.

Der er ved valget 2 præsidentkandidater: Donald Trump og Joe Biden. Aviser, radio og TV har i de sidste mange måneder brugt mange meter spalteplads og mange timers sendetid på at analysere det kommende valg. Det er vel for mange blevet lidt for meget, for hvad skal vi egentlig bruge det til – lille Danmark har jo absolut intet at sige i forhold til det amerikanske præsidentvalg.

Men der er ingen tvivl om, at Joe Biden er om ikke mere progressiv, så dog mindre rabiat reaktionær end Trump. Vi skal dog ikke forvente os det store, hvis Biden bliver valgt. Da Barak Obama i 2009 kunne sætte sig i den amerikanske præsidentstol havde mange – også normalt fornuftige og progressive amerikanere – en helt enormt stor tiltro til, at nu ville alting blive meget bedre, og socialismen stod for døren. Sådan gik det jo desværre ikke, og det havde mere besindige på venstrefløjen nok heller ikke troet. Men Obama fik dog i sine 2 præsidentperioder indført forbedringer og stoppet en del forringelser, men socialist var han bestemt ikke! Og blokaden mod Cuba ville han ikke afskaffe!

Er der en voksen tilstede?

Hvordan selve valget går, må vi afvente. Men vi skal nok ikke forvente os en meget mere progressiv eller fredsvenlig amerikansk stat, men blot en stat, der – hvis Joe Biden vinder – bliver ledet af en mere ’voksen’ person, der vil opføre sig noget mere statsmandsagtigt, noget mindre være en notorisk svindler og løgnhals og være mindre aggressiv overfor mindretal. Men om verden i øvrigt bliver meget bedre, er nok noget tvivlsomt. På trods af Trumps nuværende magt, så ligger den reelle magt stadig hos storkapitalen i USA, hos det militær-industrielle kompleks, hos storbanker og hos spekulanter og svindlere.

Om den danske regering stadig vil acceptere USA som verdens leder og et land, som vi i tykt og tyndt skal følge, også militært, vil nok ikke ændre sig uanset valgresultatet.