Livsfarligt arbejde skal stoppes

Efter 68 reaktioner fra Arbejdstilsynet om farlige arbejdsforhold på Storstrømsbroen bliver beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard nu kaldt i samråd.

Christian Juhl fra Enhedslisten mener, at beskæftigelsesministeren må gribe ind og rette op på forholdene, inden der sker alvorlige ulykker.

Ministeren må gribe ind

”Ministeren er nødt til at gribe ind, når forholdene er så uacceptable som på Storstrømsbroen. Bygningsarbejderne skal ikke risikere liv og helbred på store byggeprojekter, fordi entreprenørerne ikke magter at planlægge arbejdet, så det kan foregå sikkert og sundhedsmæssigt forsvarligt”, siger Christian Juhl.

Fagbladet 3F kunne fortælle, at Arbejdstilsynet på lidt over et år har givet hele 68 påbud for brud på arbejdsmiljøloven på Storstrømsbroen, heriblandt tre påbud, der er meldt til politiet.

Udenlandske bygningsarbejdere fra et stort portugisisk firma har arbejdet på jernet i op til ni meters højde, uden at være sikret mod nedstyrtning.

68 påbud meget alvorligt

Peter Hasle, der er professor i arbejdsmiljø ved Aalborg Universitet, slår fast, at 68 påbud fra Arbejdstilsynet er meget alvorligt.

Det er langt fra første gang, at opførelsen af Storstrømsbroen ender på et ministerbord. Allerede inden der var skrevet under på kontrakten om at opføre den nye bro, der bliver Danmarks tredjestørste, måtte daværende transportminister Ole Birk Olesen (LA) trække i håndbremsen, og udsætte den endelige aftale om Storstrømsbroen.

Fagbladet 3F afslørede kort forinden, at det italienske konsortium, Storstrøm Bridge Joint Venture (SBJV), der bygger broen, var ramt af alvorlige korruptionssager i hjemlandet.

Behov for opstramning

Selvom italienerne endte med at kunne skrive under på kontrakten med Vejdirektoratet, førte det til flere samråd i Folketinget, efterhånden som sager om byggeskandaler og dårlig økonomi hos de italienske virksomheder kom for dagens lys.

Storstrømsbroen er blot et ud af mange milliardbyggerier, som er vundet af udenlandske storentreprenører.

”Jeg vil bede ministeren forklare, hvordan vi i fremtiden forebygger dårligt arbejdsmiljø på store byggeprojekter. Der er behov for en grundlæggende opstramning af indsatsen, hvis vi skal sikre bygningsarbejdernes liv og helbred”, siger Christian Juhl.

mj