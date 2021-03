Må ikke kræve straffeattest af nye lejere

Da boligområdet Munkebo i Kolding stod på den hårde ghettoliste, var det et krav, at nye lejere skulle vise en ren straffeattest, inden de kunne få lov til at flytte ind. Det hænger sammen med, at antallet af kriminelle er et af kriterierne for, at et boligområde kan komme på den hårde ghetto-liste.

Derfor vil boligorganisationen Alfabo, der har 600 boliger i området, gerne beholde kravet om at se straffeattest, selv om Munkebo kom af ghettolisten i december.

Frygter tilbageslag

Alfabo ser nemlig kravet om straffeattester som det eneste værktøj, der kan holde kriminalitet ude af et boligområde. De er bange for, at Munkebo ryger tilbage på ghetto-listen, hvis der ikke kan kræves straffeattester.

På samme måde har en række almene boligorganisationer landet over indgået forskellige fleksible aftaler om boliganvisning i samarbejde med kommunerne.

De aftaler opfattes som et værktøj til at forhindre, at boligafdelinger, der ligger “på vippen”, ryger på den hårde ghetto-liste. Aftalerne handler ofte også om krav om beskæftigelse eller uddannelse – og Boligministeriet er såmænd også vidende om disse aftaler.

Alligevel er det sådan, at Kolding Kommune efter forespørgsel hos Boligministeriet har fået det svar, at da kvarteret hverken er en hård ghetto eller et udsat boligområde, så er de værktøjer faldet bort.

Der er således ikke lovhjemmel til, at Munkebo må holde fast i de “ gamle” regler omkring indflytning.

Boligministeren har svaret, at han barsler med et lovforslag, som han forventer bliver vedtaget inden sommerferien. Forslaget går ud på, at boligområder som Munkebo kan få lov til at bruge styringsværktøjer i en overgangsordning.

