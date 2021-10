Milliardordre til våbenfabrikant

I Lystrup ved Aarhus bryster virksomheden TERMA sig af en ny milliardordre. De fleste vil umiddelbart tænke godt gået; indtil man finder ud af, at det var endnu en ordre til død og ødelæggelse, for der er tale om en tre milliarder stor rammeaftale med U.S Air Force.

Som sidegevinst vil aftalen også give arbejde til en række østjyske underleverandører, oplyser virksomheden.

Det var dog betryggende at vide, at eventuelle bombemål ville blive spredt ud over hele Østjylland frem for, at det kun var TERMA, der blev ramt.

Mon ikke de fleste, der bor i Lystrup, er klar over, hvad det er, man fremstiller på TERMA, men ikke er vidende om, at de har et muligt bombemål i baghaven, hvis det hele bryder løs en dag.

Hånd i hånd

Den socialdemokratiske regerings nye forsvarsstrategi byder TERMA også velkommen. De politiske ambitioner matcher vores, og det er et godt udgangspunkt, så nu handler det om at få omsat de gode ord til konkret handling. Heldigvis har ministerierne været rigtigt gode til at inddrage industrien i forbindelse med, at strategien blev udarbejdet, udtaler en talsmand fra virksomheden til Metal Supply.

Qua mit tidligere arbejde har jeg flere gange besøgt TERMA. Det vil sige, jeg nåede ikke porten, før jeg blev klar over, at her var adgang forbudt, og al henvendelse skulle foregå ved vagten.

Hvis tillidsmanden skulle have noget af mig fra fagforeningen, så skulle vagten nok aflevere det videre, så der blev aldrig tale om nogen firmarundvisning bag hegnet og de lukkede porte.