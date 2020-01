OK 20

Industriforhandlingerne er skudt i gang

Som altid, når der skal indgås nye overenskomster, manes der til tilbageholdenhed med kravene fra lønmodtagerside.

Men passer det, at de gode tider er ved at være forbi, og at vi derfor skal være tilbageholdende med lønkravene for at kunne konkurrere med udlandet.

Nej det gør det ikke. Det går stadig glimrende her i Danmark, og vi kan sagtens indfri en lang række af lønmodtagernes ønsker.

På Rådhuspladsen lige overfor Industriens Hus var et større antal fagligt aktive mødt op med røde faner for at bakke op om forhandlerne.

Arbejdsgiverne: Vi skal holde igen igen

På et velbesøgt pressemøde i starten af januar hos DI i Industriens Hus på Rådhuspladsen i København, blev fronterne trukket op i de kommende overenskomstforhandlinger for 230.000 ansatte i industrien.

”Vi skal sikre danske virksomheders konkurrenceevne, så vi kan blive ved med at vinde ordrer, have positiv vækst og blive ved med at trække arbejdspladser hertil”, lød det fra Lars Sandahl Sørensen, administrerende direktør i DI og topforhandler for arbejdsgiverne.

”Vi er på vej ud af en ganske ekstrem højkonjunktur til mere usikre tider, hvor væksten på de vigtigste markeder er bremset op. Den globale konkurrence tager til i styrke, ikke mindst fra Kina. Og usikkerheden i verden er større, end den har været de seneste mange år”, sagde Lars Sandahl Sørensen. Intet nyt under solen!

Ingen skræmte miner

Forhandlerne fra lønmodtagerne har et mere optimistisk syn på tidens tilstand.

”Vi er ikke så negative og frygter ikke fremtiden. Vi tror, at det kommer til gå ganske udmærket. Konkurrence-evnen er stærk, virksomhederne tjener mange penge, og dansk økonomi står rigtigt stærkt. Og det skal selvfølgelig afspejle sig i overenskomstforhandlingerne”, sagde Claus Jensen, formand for Dansk Metal og CO-industri.

Varmer hjertet

På Rådhuspladsen lige overfor Industriens Hus var et større antal fagligt aktive mødt op med røde faner for at bakke op om forhandlerne.

”Det betyder rigtigt meget, at de har tillid til, at vi gør det bedste for at komme hjem med et godt resultat. Det varmer om hjertet og giver en stærk opbakning”, sagde Mads Andersen.

Parterne i industrien plejer at indgå forlig i midten af februar. Derefter forventes byggeri, transport og øvrige områder også at lande aftaler. I alt 600.000 privatansatte skal have fornyet overenskomster denne gang.

mj