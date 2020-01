Ressourceforløb dødsens farligt

Efter reformen af førtidspensions- og fleksjobordningen i 2013 er mere end 330 borgere afgået ved døden, mens de har været i ressourceforløb eller kort tid efter, viser nye tal fra Beskæftigelsesministeriet. Siden 2013 har landets kommuner sendt danske borgere i ressourceforløb for at prøve deres arbejds-evne, og i flere hundrede tilfælde er det endt med dødsfald.

Politikerreaktion

De nye tal har fået Alternativets beskæftigelsesordfører, Torsten Gejl, til at slå alarm.

”De her tal fortæller mig, at dødssyge borgere og terminale patienter tvinges til at bruge den allersidste tid af deres liv i ressourceforløb, og det synes jeg simpelthen er dybt forkasteligt”, siger han til A4.

”Jeg siger ikke, at det er ressourceforløbene i sig selv, der slår borgerne ihjel. Men hvis du er ramt af en dødelig sygdom, så skal du ikke være i en kommunal beskæftigelsesindsats. Så skal du være et helt andet og mere værdigt sted”, understreger Torsten Gejl.

“Alvorligt syge skal ikke sendes i ressourceforløb”.

Ministeren

På et samråd i Beskæftigelsesudvalget understregede beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S), at alvorligt syge og terminalt syge borgere under ingen omstændigheder skal sendes i forløb, der har til formål at få dem i job.

Fint nok, men den besked er desværre ikke slået igennem ude i kommunerne og i jobcentrene, og det må i øvrigt også gælde andre uarbejdsdygtige syge.

Et alvorligt og akut problem, som det nye regeringsflertal må løse i det nye år.

-mj