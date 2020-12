Situationen i Vestsahara

Verdensfredsrådet følger med dyb bekymring situationen i Vestsahara og afviser voldsomt Marokkos brud på våbenhvileaftalen fredag den 13. november. Vi fordømmer Marokkos beslutning om at sende væbnede styrker ind, et brud på stødpudezonen aftalt i våbenhvileaftalen i 1991, imod de civile Saharavianere, der har demonstreret i Guergarat regionen.

Siden 21. oktober har saharavianske civile protesteret over Marokkos 45 år lange besættelse og dets brud på stødpudezonen, hvor de ofte transporterer ressourcer røvet fra det besatte Vestsahara som et brud på international humanitær lov; men denne -situation er faktisk resultatet af den tre årtier lange forlængelse af våbenhvileaftalen; FN’s Mission for Folkeafstemning i Vestsahara (MINURSO) har ikke været i stand til at udføre sit mandat og afholde folkeafstemningen, siden den blev oprettet for næsten 30 år siden, og heller ikke beskytte det besatte saharavianske folk.

Folket i Vestsahara gør modstand

Det saharavianske folk har ydet modstand i flygtningelejre og under den brutale marokkanske besættelse og ventet siden 1975 på opfyldelsen af dets ret til selvbestemmelse og afkoloniseringen af Vestsahara som lovet af FN.

I mellemtiden har grove krænkelser af menneske-rettighederne under det marokkanske regime og den skrækkelige situation i flygtningelejrene gjort det saharavianske folk træt af den internationale efterladenhed.

De har også protesteret over det marokkanske røveri af deres ressourcer, som bliver solgt til EU og andre lande, såvel som Frankrigs og Spaniens ansvar for Marokkos besættelse – den første som besætterens stærke allierede, den anden som den koloniale og administrative magt, der overgav Vestsahara til Marokko i 1975.

Saharas folk har ret til selvbestemmelse

Derfor går vi sammen med andre fredselskende kræfter over hele verden i kravet om en øjeblikkelig gennemførelse af det saharavianske folks ret til selvbestemmelse og for en seriøs indsats for en retfærdig fred i regionen.

Vi fordømmer Marokkos brud på våbenhvilebestemmelserne og bekræfter, at situationen er uholdbar.

Vi udtrykker også vor solidaritet med det saharavianske folks retfærdige kamp for national befrielse og håber, at et så ærværdigt mål kan nås med fredelige, diplomatiske metoder.

Frit Vestsahara!

13. november 2020, Verdensfredsrådets sekretariat

Trump forærer Vestsahara væk

Efter at denne udtalelse fra Verdensfredsrådet, WPC blev udsendt, er der desværre sket mere omkring Vestsahara, en af verdens sidste kolonier:

Marokko har nu fuldt ud som det 4. arabiske land efter De Forenede Arabiske Emirater, Bahrain og Sudan godkendt staten Israel på trods af dens ulovlige besættelse af palæstinensisk jord og uanset apartheidmure og anden undertrykkelse.

Til gengæld har USA, ved afgående Donald Trump, accepteret, at Vestsahara er en del af Marokko på trods af alle tidligere beslutninger i EU og FN.

Polisario, befrielsesbevægelsen i Vestsahara, der blev grundlagt i 1973, da Spanien var kolonimagten i Vestsahara, har selvfølgelig på det stærkeste fordømt denne beslutning.

USA kan ikke forære Vestsahara til Marokko. Vestsahara er en selvstændig stat opbygget på grunden af den tidligere spanske koloni.

bom