Skrot budgetloven inden det er for sent

Af Ditte Marie Gyldenberg Ovesen, leder af Folkebevægelsen mod EU’s landssekretariat

Den udskældte budgetlov er resultatet af EU’s finanspagt, som Danmark tilsluttede sig i 2012. Finanspagten kræver, at alle EU’s medlemslande indfører en budgetlov med loft over de offentlige budgetter både hos staten, regionerne og kommunerne.

Dertil kræver pagten også, at det årlige strukturelle underskud højst må udgøre 1,0 procent af BNP for lande som Danmark med offentlig gæld på mindre end 60 procent.

Ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd ”løser budgetloven et problem med underskud, som vi ikke har”, fordi Danmark heller ikke før budgetloven har haft problemer med underskud.

Nedskæringer tvinges altså ned over staten, regioner og kommuner, selvom der ikke er økonomisk grundlag for det, og velfærden bliver den store taber.

På nuværende tidspunkt er finanspagten og dermed også budgetloven et mellemstatsligt samarbejde. Planen hos EU-Kommissionen er, at pagten på sigt skal indskrives i traktaten og udmøntes i et direktiv. Sker dette, vil Danmark ikke længere kunne træde ud af finanspagten, og selv et flertal i Folketinget vil ikke længere kunne skrotte budgetloven.

En evaluering af budgetloven ventes i foråret 2021. Dette vil være en oplagt mulighed for at skrotte den, inden det er for sent.