Soldater på skrump

Da servicegiganten ISS vandt et historisk milliardudbud på vedligeholdelses- og kantinedrift i forsvaret, var der ikke et øje tørt, men det udviklede sig til et stort kaos, og kritikken haglede ned over ISS.

Manglende rengøring, serviceopgaver, der aldrig blev løst, bygninger i forfald og dårlig mad i kantinen hørte nu til dagens orden. Ifølge soldaterne var et kantinebesøg ikke nogen specielt god oplevelse.

Risretter uden ris, frosne sandwiches, slatten salat og så lidt mad, at der ikke var nok til alle. Den dårlige mad i kantinen har også betydet, at soldaterne kun fik dækket halvdelen af det påkrævede energibehov, så noget kunne tyde på, at vi har haft nogle slappe og trætte soldater til at forsvare rigets såkaldte sikkerhed.

Slut med for lidt og dårlig mad fra ISS

Nu er kontrakten med ISS for nyligt sagt op, og de mange klager over mad og andre serviceopgaver satte sine spor.

Det er helt sikkert ikke kun soldaterne, der har klaget over maden. Med mit kendskab til, hvordan officerer og andre befalingsmænd er vant til at føre sig frem i messen, har der helt sikkert været opbakning fra den side.

Det må være noget af en mavepuster og en dybt pinlig affære for Danmarks største virksomhed og arbejdsgiver, der nu skal betale 100 millioner i kompensation for at komme ud af kontrakten med forsvaret før tid.