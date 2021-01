Svendborg er foran

I Svendborg kommune har man bestemt, at det fremover vil være gratis at tage med bybusserne i weekender og på helligdage. Det er en meget sympatisk beslutning, og det vil bestemt mindske noget af den private bilkørsel og dermed hjælpe på nedbringelsen af CO 2 .

Vi skal da på det kraftigste opfordre til, at dette gode initiativ følges op i resten af landet og ikke kun på fridage, men hver dag.

Samtidig skal det naturligvis sikres, at der er fornuftige afgangstider ikke kun i de tætbeboede områder, men også i landdistrikter, hvor busdækningen generelt er meget sølle.

Hvis det sker, vil det for det første ikke være voldsomt dyrt, og for det andet vil det være en virkelig grøn politik, der kan batte mere end de nu aftalte ’grønne’ tiltag på bilområdet.

bom