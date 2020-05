Tænk, hvis verden så anderledes ud

Af Rikke G.F. Carlsson, formand for Kommunistisk Parti i Danmark

Hjælpepakker til en fortsat nedbrydning af natur og mennesker, til tyveknægte og skattesvindlere. Ingen refleksion eller vision fra politisk side – de vil status quo.

Jeg har lige talt med en kammerat fra Spanien, der fortæller, at folk lyver om, at de er smittet af angst for at miste deres job og dermed indtægt. Han fortalte også, at tallet for illegale indvandrere er uregistreret og et kæmpe mørketal. De arbejder sort og bor i lejre langs marker og i kældre gemt væk fra det europæiske øje. Det er denne arbejdskraft, arbejdsgiverne skriger på og misbruger. Corona eller ej.

Tilkæmpet

I Danmark har vi, heldigt for samfundet, vores eget dagpengesystem, som vi selv finansierer det meste af. Der er stadig store huller i det sikkerhedsnet, og leveomkostningerne udhules med de udbetalte beløb. Men det er trods alt et sikkerhedsnet, der kan forbedres, som kravene fra fagbevægelsens side viser.

Men pointen er, at sådan en krise som en pandemi stiller spørgsmålet, hvorfor lader man det ske? Blev mulighederne lukket for spekulation, og lærte politikerne noget af det? Det korte svar er nej, det ville de ikke. Lyttede politikerne for et år siden til videnskaben, der advarede om en kommende pandemi? Nej, det gjorde de ikke. De fortsatte 2% nedskæringerne i sundhedsvæsenet og fortsatte deres skattelettelser. Det må vi ikke glemme.

Blev du tryg

Nu fik du så lov til at gå derhjemme og høre om arbejdskraftens fri bevægelighed, en af EU’s grundlove, hvor udenlandsk arbejdskraft, som bygnings- og landarbejdere, kom over den ”lukkede” grænse. Uden test, værne-midler eller forholdsregler. Arbejdstilsynet var jo lukket ned under Corona. Og også i forvejen skåret ned helt ind til knoglerne.

Hvem andre end arbejdstilsynet skal tilse arbejdsmiljøet? En smittespredning på arbejdspladser, en licens til at kunne lukke en arbejdsplads ned og undervise i forebyggelse bør ikke kun være egenkontrol. Vi må kræve, at der opgraderes et stærkt og stort Arbejdstilsyn, der kan skabe tryghed på alle arbejdspladser – også de offentlige.

Vi vil ikke igen se, at utryghed, angst og profit kommer først. Vi vil ikke ende med, at man skal lyve om sin tilstand, eller hvem man har arbejdet sammen med. Eller opdage at en evt. smittet udenlandsk arbejder bliver sendt hjem i nattens mulm og mørke på grund af en arbejdsulykke eller smitte. Det kunne være undgået, hvis politikerne ikke førte den neoliberalistiske nedskæringspolitik.

Fik du hjælp

Nu viser det sig også, at smittede arbejdere skal kunne bevise, at de er blevet smittet på arbejdspladsen for at få tilkendt arbejdsskadeerstatning og førtidspension, hvis de får kroniske følger af Corona.

Må man anklage Staten for manglende håndtering af denne krise, vil jeg spørge om? Disse mennesker skal nu igennem det helvede af jobcentrets arbejdsprøvninger, med et minimum af økonomi og ubestemt tid for en afgørelse. I Københavns kommune er det lige blevet afsløret, at de kun vil give førtidspension til terminale kræftsyge. Tak politikere.

Det hele kunne se anderledes ud, hvis vi ikke havde haft en økonomisk politik dikteret af EU. Lige nu er det småting, der adskiller, hvilket parti der sidder på magten. Det er kun tempoet på det fælles mål og nuancer, der gør, om man stadig kan se forskellen på Socialdemokratiet og Venstre og deres opland.

Alle partierne arbejder inden for Budgetlovens rammer (EU’s økonomiske nedskæringspolitik). Og den politik fejlede med et brag. Loven måtte stoppes øjeblikkeligt (dog kun midlertidigt) for at redde Danmark.

Fik de lov

Selv Enhedslisten fik et chok, da de troede, at deres krav om, at forbryderfirmaer der har adresse i skattely, ikke skulle have del i vores hjælpepakker, gik igennem.

Men de måtte tro om igen. For sådan er EU skruet sammen. Vi må håbe, de fik et ”wake up call”. Og nu står de sammen med alle de andre partier og klapper sig selv på skuldrene over, hvor enige de var i handlingsplanerne, uden at stille et eneste krav fra de svageste i samfundet i TV’s bedste sendetid.

Nu står de borgerlige og vil have slettet deres klodsregning. De kræver skattelettelser for 40 milliarder. Hvor fanden tror de, pengene kommer fra? En privat fond? Afkast fra aktiemarkedet? Det er vores skattekroner, der har betalt det hele. Det er vores egne lommer, der har finansieret vores eget sikkerhedsnet, som dagpenge, lønkompensation, erhvervspakker osv. Åh, man bliver så træt.

Vil du betale det

Hvis vi havde magten lige nu. Bare en tanke. Så ville vi gribe chancen til at skabe nye grønne offentlige arbejdspladser. Vi kunne sætte gang i tog-udviklingen, bygge lækre tog, der susede rundt i høj fart mellem de europæiske byer. Tog og baner der var et reelt alternativ til den forurenede flytrafik og krydstogtskibe. Vi ville kræve, at alle arbejdere havde en overenskomstmæssig løn og dermed betalte deres skat og skabte et højt sikkerhedsnet af velfærd.

Vi vil ikke tage højde for faldende oliepriser, der udkonkurrerer den genanvendelige plast, som det sker nu. Vi ville hæve selskabsskatten og nationalisere banker og kreditforeninger. Vi ville tage hånd om de svageste.

Vi ville være nødt til at forlade EU for at få dette og mange andre logiske forslag gennemført. Men det ville vi overleve, på den fede måde. For vi vil mennesket og jorden. Det ville være første skridt, for vi vil socialismen.