Trepartsaftalen

Der er indgået en trepartsaftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om en lønkompensationsordning for fyringstruede lønmodtagere. Som en kommentar til aftalen siger forbundsformand Per Christensen, 3F:

”Nu har den danske model vist sin styrke. Regeringen og arbejdsmarkedets parter står skulder ved skulder og sikrer, at tusindvis af lønmodtagere beholder deres job og en indtægt, de kan leve af de næste måneder, der bliver meget svære. Set med lønmodtagernes øjne er det en fuldstændig afgørende aftale, som parterne er kommet frem til”, siger forbundsformanden.

Statslig lønkompensation

Aftalen gælder for lønmodtagere i de private virksomheder, der er særligt hårdt ramt økonomisk som følge af COVID-19-krisen. Her bliver der tale om virksomheder, der ellers står overfor at skulle varsle afskedigelser af minimum 30 procent af deres medarbejdere eller flere end 50 ansatte.

For fuldtidsansatte vil den statslige lønkompensation månedligt udgøre 75 procent af de samlede lønudgifter til de omfattede medarbejderes løn. Dog maksimalt 23.000 kr. om måneden. For timelønnede kan lønkompensationen udgøre 90 procent, men maksimalt 26.000 kr. per måned for en fuldtidsansat, der bliver omfattet af ordningen.

Rigtigt mange vil blive reddet fra ruin

Som en del af aftalen skal den enkelte lønmodtager, som virksomheden får lønkompensation for, anvende fem ferie- eller afspadseringsdage i tilknytning til kompensationsperioden.

Virksomhederne kan ikke modtage lønkompensation for disse dage. Har man ikke opsparet ferie, afspadsering m.v., skal der afholdes tjenestefri uden løn eller bruges dage fra det nye ferieår.

”Aftalen vil betyde, at rigtigt mange lønmodtagere bliver reddet fra at ryge ud i en dyb økonomisk ruin. Og den vil betyde, at de gode danske virksomheder, der kæmper for at holde hjulene i gang, får hjælp til at fastholde deres ansatte, så vi hurtigt kan få Danmark på fode igen, når COVID-19-krisen på et tidspunkt vender”, siger Per Christensen.

Han understreger, at aftalen ikke løser alle problemer.

Håber at man kan undgå fyringer

”Denne aftale er god for både lønmodtagere og arbejdsgivere, og jeg håber virkeligt, at de berørte arbejdsgivere gør brug af den, så vi undgår, at lønmodtagere afskediges. Men der vil stadig være udfordringer – både for lønmodtagere og virksomheder. Dem håber jeg, vi – ligesom i denne historiske aftale – kan løse i samarbejde”, siger Per Christensen.