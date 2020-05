Udenlandske arbejdere strømmer ind uden karantæne

Mere end 1500 udenlandske arbejdere strømmer ind over landets grænser. Især polske bygningsarbejdere er kommet hertil uden test eller karantæne.

Da statsministeren 11. marts bekendtgjorde, at store dele af Danmark ville lukke ned for at stoppe Corona-virus, gik der få dage, før politiet og forsvaret blev sat ind ved grænserne, og alle danskere blev bedt om at gå i karantæne i 14 dage efter enhver rejse til udlandet.

Udenlandske arbejdere er strømmet ind og gået direkte ud på danske arbejdspladser uden karantæne eller helbredstest.

Det viser tal fra Registret for Udenlandske Tjenesteydelser (RUT) som Fagbladet 3F har gennemgået.

Hårdt ramt

”Det er et betydeligt antal personer, 1.539, som er kommet ind i landet uden de forholdsregler, som alle andre har været underlagt, og jeg vil være bekymret, hvis det fortsætter”, siger professor ved Kbh. Universitet, Allan Randrup Thomsen.

Mere end halvdelen af firmaerne kommer fra Polen. Men der er også firmaer fra Sverige, Storbritannien og -Italien, som alle har været hårdt ramt af Corona-pandemien.

Kan bære smitte med

”Myndighederne er lykkedes med af få inddæmmet epidemien i Danmark i den fase, hvor vi langsomt begynder at åbne op igen.

Vi skal have større fokus på, om der kommer rejsende, som bærer virussen. Gæstearbejdere risikerer at bære Corona-smitte med til Danmark og sprede den, når de færdes frit i samfundet og går på cafeer og andre sociale steder, når de åbner op igen”, siger professoren.

Flest i byggebranchen

Langt hovedparten af de udenlandske firmaer, der er kommet hertil, arbejder inden for byggebranchen.

”Vi hilser vore udenlandske kollegaer velkommen, men vi står i en fuldstændig uvant situation, og vore medlemmer føler sig meget utrygge, når de på byggepladserne skal arbejde side om side med udenlandske bygningsarbejdere, som lige er kommet ind i landet og ikke har været i karantæne eller er blevet undersøgt for Corona”, siger Palle Bisgaard, der er næstformand i 3F byggegruppen.

Han påpeger, at det reelle antal udenlandske arbejdere er langt højere, end hvad der fremgår af RUT-registret.

Kræver Corona-test

Professoren anbefaler, at man hurtigst muligt får iværksat test af de tilrejsende gæstearbejdere – gerne over flere dage for at udelukke muligheden for, at man tester negativt i inkubationsperioden, hvor man ikke har symptomer men kan smitte sine omgivelser.

“På en byggeplads er det praktisk talt umuligt at holde afstand. De udenlandske arbejdere transporteres til og fra arbejde i fyldte mandskabsbusser, og de bor ofte sammen på meget lidt plads. Så de bør som minimum blive testet, både for deres egen og for de danske kollegers skyld”, siger Palle Bisgaard.

mj