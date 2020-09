Ungarbejdere får fysiske mén

Der bliver ikke passet på ungarbejderne, så de undgår arbejdsskader.

Der er kommet foreløbige tal fra Jobpatruljen, der igen i år har været på besøg landet over for at afdække, hvordan de unge har det på arbejdsmarkedet. Her viser det sig, at 12 procent af de unge fritidsarbejderne får eller har fået fysiske mén af at være på arbejde.

”Alt for mange løfter og skubber for meget, når de er på arbejde. Der er en helt klar arbejdsmiljølov, der siger, hvor meget man må skubbe og løfte. Det bliver desværre bare ikke overholdt derude”, siger Jon Henningsen, jobpatruljekonsulent i HK Danmark.

En rundspørge til 1.396 fritidsjobbere viser, at 28 procent af de unge ikke har fået instruktioner i at undgå arbejdsskader. ”Det er ikke en fed måde at møde arbejdsmarkedet på eller gå i gang med sit arbejdsliv”, siger Jon Henningsen.

Unge siger ikke fra

Mange af de unge, jobpatruljen besøger, er enten midlertidigt ansat i sommerperioden eller bruger fritiden på at sætte ølkasser og varer op på hylderne i supermarkedet.

At være midlertidigt ansat har ifølge Mette Lykke Nielsen, lektor på center for Ungdomsforskning ved Aalborg Universitet, en betydning for, hvordan de unge tænker om deres job. Også selvom de unge kan mærke, at deres arbejde er hårdt.

”Typisk vil de tænke, at det arbejde, de har, er i sommerferieperioden. Det er ikke noget, de skal gøre resten af deres liv”, siger Mette Lykke Nielsen.

Den type ansættelse har derfor betydning for, hvordan de opfatter risikofyldt arbejde, og hvor meget de accepterer, når de arbejder.

De unge ved ikke, hvad loven siger om, hvor meget de må løfte. Og når de kommer til skade, rapporterer de unge sjældent til deres arbejdsgiver.

”De går ikke op mod en arbejdsgiver. De siger ikke fra, hvis de oplever, at de skal løfte for meget, fordi de er nederst i hierarkiet og ikke er dem, der siger fra”, siger Mette Lykke Nielsen. Og det er problematisk, siger hun.

3F: Svigt fra flere sider

Gruppeformand for Privat Service, Hotel & Restaurationsbranchen i 3F, Tina Møller Madsen, kalder tendensen for et groft svigt, når arbejdsgiverne ikke sørger for, at -arbejdet kan udføres forsvarligt.

”Det er vigtigt, at den oplevelse bliver en god oplevelse. Det er her, de skal lære, hvordan arbejdslivet -fungerer, og det er her, motivationen til et langt liv på arbejdsmarkedet skal næres”, siger hun.