Usympatisk og tåbelig praksis

Det forekommer ifølge FOA desværre, at chefer i deres nød pålægger sosu-assistenter og sosu-hjælpere ansat på plejehjem at gå på arbejde, selv om de har symptomer på corona, eller de har tætte kontakter til et smittet familiemedlem eller andet. Det er naturligvis helt uforsvarligt. Såvel plejehjemsbeboerne som de øvrige ansatte på plejehjemmet risikerer at blive smittede.

Denne praksis kan måske være med til at forklare de meget høje smittetal blandt såvel ansatte som borgere på plejehjemmene, som vi ser netop nu.

Ved at tvinge medarbejdere, der er potentielt smittefarlige, på arbejde, risikerer de samme chefer at gøre problemerne endnu større, end de er i dag. BOM