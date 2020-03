Vælgerbedrag

“Socialdemokratiet skal sikre, at det indre markeds frie bevægelighed ikke trumfer retten til ordentlige løn- og arbejdsvilkår i det enkelte land. Ligeledes vil det være et værn om arbejdstagerrettighederne i medlemslandene”.

Sådan skrev Jeppe Kofod, der i dag er Danmarks udenrigsminister, direkte til vælgerne på sin Facebook-side den 26. april 2019 op til EU-valget.

Derfor gik Socialdemokratiet til europaparlamentsvalg med fire mærkesager, der i Facebook-opslaget var markeret med hver sin røde rose. Men nu har rose nummer to på Jeppe Kofods liste fået samtlige andre partier i Folketinget til at rette en skarp kritik mod regeringen. For socialdemokratiet ville indføre ”en social protokol i EU”, lød budskabet fra Kofod.

Ville sikre en social protokol

Af udspillet fremgår det direkte, at ”Socialdemokratiet vil indføre en social protokol i EU, som sikrer, at det indre markeds fri bevægelighed ikke har forrang over retten til ordentlige løn- og arbejdsforhold efter den nationale standard”, og det fremgår videre, at ”Princippet er enkelt: I Danmark gælder den danske model. Man skal arbejde til dansk løn og på danske vilkår. Al relevant EU-lovgivning skal ske med respekt for den danske model”, hvilket – lovede partiet – skal sikres med ”en social protokol i EU”.

Altså kort sagt: Grundpillen i EU – arbejdskraftens frie bevægelighed – skulle tilsidesættes for at beskytte danske arbejdere mod konkurrence fra billigere arbejdskraft fra øst.

Tomme løfter

Men godt et halvt år efter Jeppe Kofods Facebook-opslag lyder det nu i et svar til Folketinget, som blev sendt fra beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard 10. oktober 2019, at regeringen ikke har i sinde at arbejde aktivt for forslaget nu og her.

I svaret står der, at ”en social protokol umiddelbart vil kræve en traktatændring i EU”, og han vil gerne understrege, ”at regeringen ikke har aktuelle planer om at arbejde for en traktatændring”.

Han tilføjer: ”Indførelsen af en social protokol er regeringens langsigtede vision. Det kræver opbakning fra andre EU-lande. En social protokol ligger altså ikke lige for”.

–bc