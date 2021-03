Venstre: Send Vollsmose-familier til andre kommuner

Venstre-rådmand Christoffer Lilleholt i Odense forsøger for tiden at overgå alle andre ”ghetto-politikere”. Uden at ryste på hånden foreslår han i Fyns Stiftstidende, at Odenses nabokommuner skal genhuse halvdelen af de 1.000 Vollsmose-familier, der i de kommende år skal tvangsflyttes, fordi det er politisk besluttet, at deres boliger vil blive nedrevet.

Venstre-rådmanden begrunder især sit forslag med sin bekymring for, at 380 børn skal flytte skole:

– Det vil blive en kæmpe opgave for vores lokalsamfund, og jeg frygter for sammenhængskraften og for tilslutningen til byens folkeskoler, siger Christoffer Lilleholt.

Rina Krøyer, beboer og talsperson for Almen Modstand i Odense, afviser Venstres ghetto-flip og udtaler:

– En ting er at flytte folk ud fra det liv, de har her i Vollsmose, men noget andet er at foreslå, at folk skal flyttes til en helt anden del af Fyn og tvinges ind i en ny skole og ny omgangskreds. Hvad med dem, der arbejder og læser i Odense? Deres liv er tilrettelagt her. Man kan måske godt vænne sig til at bo et nyt sted i Odense, men simpelthen ikke i en helt ny by.

Det er et brud på vores rettigheder, og det bliver jeg ret indigneret over, udtaler Rina Krøyer.

