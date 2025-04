En af de unge døde

Af John Poulsen

[KOMMUNIST 5-2025] Den 6. juni 1944 gennemførte Gestapo en stor aktion i Århus og arresterede mange kommunistiske modstandsfolk. Den blev gentaget den 21. juni. I alt 70 blev anholdt, og det betød, at det meste af partiets illegale apparat i byen blev trevlet op og arbejdet lammet for nogen tid.

Blandt de arresterede var Thorvald Hansen (1895–1945) og hans to sønner Ib (1928–45) og Preben (1925–2000). De havde deltaget i det illegale bladarbejde med bl.a. at ­trykke DKP’s illegale blad ­Århus Ekko, og Preben var desuden med i sabotagegruppen Samsing. Efter arrestationen fortsatte moderen Emma med det illegale bladarbejde og deltog i et mislykket attentat på Grethe Bartram (1924-2017).

Det var storstikkeren Grethe Bartram, der kom fra en kommunistisk familie, som havde angivet dem. Af de 70 arresterede blev 33 sendt til koncentrationslejre, og ni døde der. Blandt dem var Thorvald Hansen og hans søn Ib, der døde den 15. marts 1945 og dermed gik over i historien som en af de unge døde kommunister.

Ib gik ud af skolen som 14-årig, fordi han ville være maler. Allerede som 12-årig begyndte han at male, ligesom sin far og storebror Preben, og hurtigt viste det sig, at han var talentfuld. I 1942 debuterede han på Kunstnernes Efterårsudstilling KE, som den yngste nogensinde, med fire værker. Senere havde han separatudstillinger i Århus og Silkeborg. Trods sin unge alder havde hans malerier en modenhed og en sikker farvesans, der imponerede samtiden.

På KE i 1942 købte kunsthandleren Herbert von ­Garvens, der opholdt sig som tysk flygtning på Bornholm, Ibs portræt af sin mor, Emma. I tiden derefter korrespon­derede de to med hinanden, og den 1. juni 1943 kom Ib på besøg hos Garvens. Det var planen, at han skulle op­holde sig der en uge, men hans forældre gav ham lov til at blive længere, selvom Garvens ­måtte forlade øen den 9. juni, da tyskerne havde forbudt udenlandske statsborgere at opholde sig på Bornholm.

Under opholdet arbejdede Ib flittigt, og det blev til mindst tre malerier, som blev udstillet i 1970. I 1946 besøgte hans mor, Emma, Garvens på Bornholm, der betegnede hende som ”den elskværdigste kommunistinde jeg kender”.

Efter arrestationen den 6. juni blev Ib anbragt i ar­resten i Århus og i august sendt videre til Horserødlejren, hvorfra han blev overført til Frøslevlejren. Derfra gik turen til Tyskland den 5. oktober.

I kreaturvognen traf han Christian Brønnum, der kom fra Hjørring, og som var flygtet fra Horserød 29. august 1943 og af partiet sendt til Århus, hvor han også blev stukket af Bartram. Undervejs underholdt de sig med hinanden trods den dystre situation. De snakkede om billedkunst, men det havde Brønnum ikke så meget kendskab til. Bedre gik det, da de talte om bøger, hvor de var på bølgelængde. Ib var velbevandret i moderne litteratur, og det var ham, der gik på biblioteket for at låne bøger til familien.

Fra Neuengamme blev han sammen med Steen Lykkeberg, som han kendte fra Århus, og Brønnum sendt til KZ-lejren Hannover-Stöcken, hvor han blev tvangsarbejder på en blyfabrik. Trods forholdene bevarede han optimismen, og Brønnum fortæller, at “en dag talte vi om, når vi skulle rejse hjem. Ib foreslog mig at gøre ophold i Århus. Jeg skulde med ham hjem. Vi skulde have gule ærter og pandekager, desuden æblekage og kaffe. Nej, hvor vi skal spise os mætte, og så…” ”Og hvad så?” afbrød Brønnum. ”Jo… så skal der vel nok males”.

Ib blev alvorligt forgiftet af arbejdet på blyfabrikken og døde den 15. marts 1945, en måned efter sin 17 års fødselsdag. Steen Lykkeberg, der lå i sengen ved siden af ham i barakken, fortæller i sine erindringer, at selvom ”hans dage var talte, hans krop var befængt med store flegmone sår, så store, at man kunne putte en knyttet næve deri. Selv i dette helvede, hvor enhver var sig selv nok, var jeg rørt over hans skæbne, og den måde han mødte døden på”.

Efter besættelsen blev Ib og hans far mindet på forskellige måder. På kunstnergruppen Den Polykromes udstilling, hvor faderen havde været gæst i 1944, var der i 1945 en mindeophængning for dem. I en anmeldelse af udstillingen skrev Otto Gelsted i Land og Folk, om Thorvald og Ib Hansen: ”De har forenet dyb ukuelig menneskelighed med den fineste forståelse af det anskuelige i virkeligheden, af farvens indre sammenhold og udtryksmuligheder. Man går fra billeder til billede i en forundring over denne maleriske klarhed”.

En kreds af venner udgav i 1946 bogen ”Thorvald Hansen – Ib Hansen – 2 Malere”, hvori forskellige fortalte om dem.

Århus Kunstforening af 1847 arrangerede i 1969 en mindeudstilling for dem, som også blev vist i Kunstforeningen i København. Den omfattede 35 værker af Thorvald og 30 af Ib, hvoraf det tidligste var fra 1940, da han kun var tolv år.

Da Mindelunden blev indviet, blev der også opsat en mindeplade for Ib Hansen, og hans navn stod også på den mindetavle over faldne kommunister, der blev hængt op i Land og Folks hus i 1949. Endelig blev hele familien i 2022 hædret med fire såkaldte snublesten foran deres hjem i Vestergade 84 i Århus.