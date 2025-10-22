3F-kongres med faner, fællesskab og fremtid

800 kongresdelegerede forsamlet til 3F kongres i Aalborg satte retningen for Danmarks største fagforening, og de gjorde det med manér, da de delegerede sang: Når jeg ser et rødt flag smælde, imens fanebærere bar de røde faner op ad gulvet i en fyldt kongreshal.

3F-formand rasende

I sin beretning var 3F-formand Henning Overgaard rasende over den stigende pensionsalder og beskyldte politikerne for løftebrud. For 20 år siden fik danskerne en række politiske løfter for at få os til at acceptere en stigende pensionsalder, men alle fire løfter er blevet brudt.

Fire politiske løftebrud

For det første hed det sig i den famøse aftale, at de penge, vi sparede og tjente ved at hæve pensionsalderen, skulle bruges på at sikre velfærden. For det andet skulle de med de længste og fysisk mest belastende arbejdsliv stadig have ret til fem års efterløn. For det tredje skulle der investeres massivt i et bedre arbejdsmiljø. For det fjerde skulle der investeres i efteruddannelse, for at de med hårdt arbejde skulle have mulighed for at skifte job eller branche.

Efter formandens mening har politikerne brudt alle løfterne.

En god og bred debat

Der var under debatten mange emner oppe at vende: den stigende pensionsalder og en værdig tilbagetrækning for dem med fysisk belastende arbejde samt bedre vilkår for tidlig pension, højere sats og ændringer i regler for modregning. Men også grøn omstilling, ungdom, organisering, efteruddannelse, arbejdskriminalitet samt støtte til Palæstina fra flere af talerne var oppe at vende.

Beslutninger og genvalg

En lang række forslag fra afdelinger og hovedbestyrelsen (HB) var til afstemning i salen, her er det værd at bemærke, at et forslag fra HB om at afholde kongres hvert fjerde år i stedet for hvert tredje år blev stemt ned af de delegerede.

Det var en kongres med mange beslutninger og nye tiltag. Et af mange emner, som skabte stor debat, var, da HB foreslog et nyt slanket fagligt politisk grundlag, som er kilden til 3F’s værdier og politiske ambitioner. Forslaget blev vedtaget.

Hele forbundsledelsen blev genvalgt (uden modkandidater), så de er nu fredet de næste 3 år.

/PeJu