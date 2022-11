3F kongres vælger Henning Overgaard som formand

Dermed bekræfter 3F-kongressen den beslutning, der blev truffet på den ekstraordinære kongres i april 2022, efter at den tidligere formand Per Christensen gik af i utide.

Fælles kampe i fremtiden

– En fremtid, du kan leve i, kræver, at vi har et stærkt 3F og kræver, at vi kan tage de svære diskussioner om, hvordan vi kommer i mål med organisering og overenskomster, hvordan vi sikrer et mere retfærdigt og lige samfund, og hvordan vi udbygger vores 3F til et endnu stærkere fællesskab med plads til uenighed, sagde Henning Overgaard i sin takketale til de 700 delegerede.