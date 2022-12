66 lande kræver krigen i Ukraine stoppet nu

”Stands krigen i Ukraine nu!” var det klare budskab fra FN’s nyligt afholdte generalforsamling

Af Pål Steigan

Redigeret og forkortet af red.

[KOMMUNIST nr. 12-2022] Medea Benjamin og Nicolas Davies fra Common Dreams har gennemlæst talerne på FN’s generalforsamling. De har fundet ud af, at ledere fra 66 lande, hovedsageligt fra det globale syd, også brugte deres taler på generalforsamlingen til at opfordre til at afslutte krigen i Ukraine gennem fredelige forhandlinger, som FN-pagten kræver. De har samlet uddrag fra talerne. Vi bringer nogle af dem her.

De nationer, som krævede fred i Ukraine, udgør mere end en tredjedel af landene i verden, og de repræsenterer et flertal af jordens befolkning. Mens NATO- og EU-lande har afvist fredsforhandlinger, og amerikanske og britiske ledere aktivt har undergravet dem, gik fem europæiske lande, hvoraf Ungarn og Portugal begge er NATO-lande samt Malta, San Marino og Vatikanstaten – med på generalforsamlingens opfordringer til fred.

Macky Sall, Senegals præsident, som også talte i sin egenskab af formand for Den Afrikanske Union, sagde: ”Vi beder om en forhandlet løsning for at undgå den katastrofale risiko for en potentielt global konflikt”.

Stop nu

Philip Perre, statsminister i Saint Lucia, en lille østat i Caribien, sagde til generalforsamlingen: ”Artikel 2 og 33 i FN-pagten er entydige, når de forpligter medlemsstaterne til at afstå fra trusler eller brug af magt mod enhver stats territorielle integritet eller politiske uafhængighed og at forhandle og løse alle internationale tvister med fredelige midler”.

Lederne fra det globale syd beklagede sammenbruddet af FN-systemet – ikke bare i krigen i Ukraine, men gennem årtier med krig og økonomisk tvang fra USA og dets allierede.

Præsident Jose Ramos-Horta fra Øst-Timor udfordrede direkte Vestens dobbeltmoral og sagde til de vestlige lande: ”I bør stoppe op et øjeblik og reflektere over den skarpe kontrast til jeres svar på krige andre steder, hvor kvinder og børn er døde i tusindvis af krige og sult. Som et land i det globale syd ser vi en dobbeltmoral. Vor opinion ser ikke Ukraine-krigen på samme måde, som den bliver set i nord”.

Fra syd til nord

Vatikanets udenrigsminister Pietro Parolin, advarede: ”For at undgå en atom-katastrofe er det afgørende, at der er et seriøst engagement i at finde en fredelig løsning på konflikten”.

Statsminister Sheikh Hasina fra Bangladesh sagde til forsamlingen: ”På grund af sanktioner og modsanktioner bliver hele menneskeheden straffet. Påvirkningerne forbliver ikke begrænset til et land, snarere sætter de hele verdens folks liv og levebrød i større risiko og krænker deres menneskerettigheder. Stop våbenkapløbet, stop krigen og sanktionerne”.

Fredelig løsning

Tyrkiet, Mexico og Thailand tilbød hver sin tilnærmelse til at starte nye fredsforhandlinger, mens Sheikh Al-Thani, emiren fra Qatar, kortfattet forklarede, at: ”Vi er fuldt ud klare over kompleksiteten i konflikten mellem Rusland og Ukraine. Vi opfordrer imidlertid fortsat til en umiddelbar våbenhvile og en fredelig løsning, for dette er til syvende og sidst det, der vil ske. At opretholde krisen vil ikke ændre dette resultat. Det vil bare forøge antallet af ofre og de katastrofale konsekvenser i Europa, Rusland samt i den globale økonomi”.

Som svar på det vestlige pres på det globale syd om aktivt at støtte Ukraines krigsindsats, gjorde Indiens udenrigsminister Subrahmanyam Jaishankar det klart: ”Når Ukraine-konflikten forsætter, bliver vi ofte spurgt om, hvis side vi står på. Og vort svar er hver gang slet og ret: Indien er på fredens side, og der vil vi stå fast. Vi er på den side, som respekterer FN-pagten og dens grundlæggende principper. Vi er på den side, som kræver dialog og diplomati som eneste udvej”.

Til forhandlingsbordet

Den congolesiske udenrigsminister, Jean-Claude Gakosso, appellerede direkte til Rusland og Ukraine ved at holde dele af talen på russisk og opfordrede til fredsforhandlinger: ”Siden Wiener-kongressen efter Waterloo ved vi, at alle krige afsluttes ved forhandlingsbordet”.

Ved afslutningen af debatten den 26. september sagde Csaba Korosi, præsidenten for generalforsamlingen, i sin afsluttende tale, at afslutningen af krigen i Ukraine var et af hovedbudskaberne, som ”genlød gennem salen” på årets generalforsamling.

Det vil klæde Danmark med sin nye post i Sikkerhedsrådet at vise et globalt udsyn og ikke kun arbejde for Vestens og USA’s imperialistiske interesser.