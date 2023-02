8. marts – Ligestillingen vil ingen ende tage, bare det ikke handler om lønløft

[KOMMUNIST nr. 3-2023] Vil du være sygeplejerske eller soldat? Vil du have pleje eller krigsmateriel? Vil du have mere i løn eller slide dig selv op? Ja, umiddelbart virker valgene ikke svære, men det er de valg, vi står overfor.

Med PFAS og de følgesygdomme, der kan komme der, må vi spørge os selv: Hvem skal pleje os, når vi kan se, at prioriteringen åbenbart bliver soldater frem for sygeplejersker?

Aldrig har der været så mange kvinder i politik, men der er ikke megen hjælp at ­hente dér. Heller ikke selvom vores statsminister er en kvinde. Bare tænk på Margaret Thatcher, Helle Thorning, Angela Merkel eller Mette Frederiksen. Ingen af disse kvinder har været en gevinst for kvinder eller andre i al almindelighed. De er og var alle tre dybt borgerlige og har alle stået for en arbejderfjendsk politik.

Venstrefløjens kvindesyn

Skulle jeg vælge nogle af de mere venstreorienterede kvinder som alle dem, der har været talspersoner for Enheds­listen eller Socialistisk Folkeparti? Okay, så lad os kigge på dem og deres resultater. Hvordan de har gavnet arbejderklassen og dens kvinder.

SF har en kvindelig leder Pia Olsen Dyhr. Hun står, sammen med socialdemokratiet og andre partier, bag så mange ødelæggende lovgivninger fra Ghettoloven, Lynetteholm, budgetloven til forsvarsforlig. Lovgivninger der skader vores velfærd, miljø og øger fattigdommen i vort land.

Enhedslisten, der, med masser af kvindelige talspersoner, sammen med resten af oppositionen finder en alternativ finansiering til krig og ødelæggelse, for at undgå tyveriet af Store Bededag. Det er ikke en opposition. Det er partier, der accepterer præmissen og fodrer os (også kvinderne) med vor egen hale.

Hvis bare vi kommunister, mænd som kvinder, havde samme resurser. Ja, så ville vi afsløre alle angreb på befolkningen og få dem til at forstå, hvorfor det hele handler om at skabe et socialistisk samfund. Et samfund hvor alle er lige.

Manglende lighed

Ligelønnen er stadig ikke lige – andet end i Folketinget. Løngabet er 13,5% mellem mænd og kvinder i dag. Og Ligelønsloven, ja den blev vedtaget i 1976. Det eneste, de kan tilbyde, er retten til at blive kanonføde i militæret på lige fod med mænd.

På trods af, at alle i de traditionelle kvindefag råber op om lønløft, nu også i forhold til inflationen, ja så prioriterer regeringen krig i stedet for velfærd. Det er blevet så slemt, at eksempelvis sygeplejersker er blevet en global handels­vare, hvor de kan sælge sig til højest bydende. Regeringen ser bare på. Den må intet løse, for den er underlagt budget­loven og ønsker at privatisere den offentlige sektor.

EU’s kvindesyn

Selvom kvindens ret til abort stadig er lovlig i det meste af EU, er der stor forskel på, hvordan kvinderne kan opnå den. EU står ikke for kvinders rettigheder. Det næsten komplette abortforbud, der blev gennemført i Polen uden folkeafstemning, har vi hørt meget om. Men i Belgien, Tyskland, Ungarn, Irland, Italien, Holland, Slovakiet og Spanien bliver kvinder tvunget igennem en obligatorisk venteperiode, før aborten foretages. I Spanien skal kvinder under 18 skal have deres forældres tilladelse, før de kan få abort. På Malta er abort p.t. fuldstændigt forbudt.

I Holland, Italien, Schweiz og Ungarn skal kvinder retfærdiggøre deres valg overfor sundhedspersonale og sige, at de er i såkaldt nød (familiemæssigt, socialt, økonomisk), før aborten kan gennemføres. I Belgien, Tyskland, Ungarn, Italien, Litauen, Holland og Slovakiet skal kvinder igennem en obligatorisk rådgivning omkring deres seksualliv, før de får adgang til abort. I Tyskland og Ungarn siger retningslinjerne specifikt, at man i disse samtaler skal forsøge at overtale kvinden til ikke at få en abort, konkluderer en rapport fra et EU-forum for seksuelle og reproduktive rettigheder. Irland ændrede i 2018 sin abortlovgivning fra totalt forbud til at tillade abort de første 12 uger af graviditeten.

Både i Norge og Sverige

har der været principsager for retten, der handler om friheden til at nægte at udføre abort. Begge steder handlede det om, hvorvidt relevant sundhedspersonale kunne nægte at hjælpe kvinder, der skulle abortere. I Sverige sagsøgte to nyuddannede jordemødre den svenske stat og dernæst Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i et forsøg på at få anerkendt retten til at nægte at medvirke til at udføre abort. De tabte sagen hos den internationale domstol i 2020.

Derfor er jeg kommunist

Allerede i 1847 skrev Friedrich Engels:

”I et kommunistisk samfund vil forholdet mellem kønnene være et rent privatforhold, som kun angår de pågældende personer, og som samfundet ikke skal blande sig i. Vi vil være ligeværdige. Dette kan det kommunistiske samfund, fordi vi afskaffer den private ejendomsret til produktionsmidlerne og i fællesskab opdrager børnene og dermed fjerner grundlaget for afhængighed, fordømmelse og underdanighed”.

Kvinders rettigheder var det, der kom først i de socialistiske landes grundlov. Tjek Cubas nye familielove.

Retten til skilsmisse, abort, uddannelse og lignende tiltag. Fri af det borgerlige forstokkede undertrykkende familiesyn. Det er ligestilling mellem kvinder, børn og mænd! At skabe et samfund, hvor vi alle kan udfolde os og give de svageste omsorg.

Vi er, hvad vi giver, Slette Mette, og det giver etansvar og en pligt for menneske­heden og ligestillingen.

I Danmark fjerner du Store Bededag, men vidste du, at Kvindernes internationale kampdag 8. marts stadig er en helligdag i Ukraine? Fridagen blev indført under socialismen, da Ukraine var en del af Sovjetunionen. Lad os håbe for de ukrainske kvinder og børn, at Zelenskyj ikke lader sig inspirere af Slette Mette.

Kampen for ligestilling er langt fra slut – den er lige begyndt.