Århus Slagtehus fik dødsstødet og lukker

[KOMMUNIST 6–7 2023] Efter 128 år er en æra nu endegyldigt slut. Medarbejderne på det ­konkursramte Århus Slagtehus fik at vide, at deres virksomhed ikke bliver reddet. Virksomheden blev erklæret konkurs sammen med en række andre under Skare­Koncernen efter fund af for gammelt kød hos Skare Meat i Vejen.

Trods ihærdige forsøg fra flere sider er det ikke lykkedes at finde en ny ejer af Århus Slagtehus og dermed redde arbejdspladserne. Opsigelserne hos Århus Slagtehus var kulminationen på et langt forløb med stor usikkerhed for medarbejderne. Under hele forløbet blev syv virksomheder under Skare- Koncernen erklæret konkurs, herunder Skare Beef, der ejede Århus Slagtehus.