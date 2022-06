Aarhusiansk virksomhed tjener kassen på død og ødelæggelse

[KOMMUNIST 6-7 2022] Århusvirksomheden Systematic, der fremstiller software, har netop fået godkendt et nyt operativsystem, som fremover skal bruges til at lede USA’s militære styrker. Systemet er udset til at blive helt centralt i styringen af de amerikanske tropper på slagmarker verden over.