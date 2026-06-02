AI kommer ingen udenom på jobbet

[KOMMUNIST 6-7 2026] Meningerne om AI (Artificiel Intelligence), eller på dansk kunstig intelligens, er mange, og de spænder lige fra stor begejstring over til mindst lige så stor bekymring over, om AI vil tage magten fra os som mennesker.

Men AI er ikke en mirakelkur. Det er et værktøj, der kun skaber fremskridt, når det bruges af fagfolk med dygtige hænder, for AI er ikke en trylledrik, som danske arbejdspladser bare kan tage i brug.

Der skal mere end et kort tastetryk til, før miraklerne indtræffer.

Kan blive en gave på jobbet

I dagens Danmark er AI rykket ind på arbejdspladserne først og fremmest inden for de skærmbårne fag, men også på hospitaler, industri og byggesektoren, har man taget den i brug.

Den nye teknologi er utrolig smart, men det er ikke klogt at indføre den uden at have medarbejderne med i processen. Fagforeningerne har derfor et ansvar for at være medlemmernes støtte i udviklingen ved at forlange indsigt i, hvordan den kan anvendes.

Viden og rådgivning behøves

I en rapport fra Teknologisk Institut konkluderer man, at AI ikke er en hurtig genvej til noget som helst, men er et værktøj for dem, der ved hvordan man bruger det.

Så hvis danske arbejdspladser skal høste gevinsterne med den nye teknologi, må de investere i viden og rådgivning, for AI er ikke en erstatning for faglighed, det er en forstærker.

Menneskelig kontrol påkrævet

Den danske fagbevægelse ser generelt på AI-kunstig intelligens som en uundgåelig værdifuld teknologi, der kan forbedre arbejdslivet, men som samtidig kræver streng regulering og menneskelig kontrol for at undgå job tab og forringede arbejdsvilkår.

/PeJu