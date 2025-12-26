Aldrig mere krigsklar! Lad os stå op for fred

Berlin januar 2026

Den anden weekend i januar 2026 mindes krigsmodstandere Rosa Luxemburg og Karl Liebknecht – medstiftere af Tysklands Kommunistiske Parti. De blev myrdet 15. januar 1919.

Højdepunktet i mindehøjtideligheden er den traditionelle Luxemburg-Liebknecht demonstration søndag d. 11. januar til Rosa og Karls grave på Socialisternes Kirke­gård i Berlin, der starter fra Frankfurter Tor kl. 10 og fortsætter til Socialisternes Kirkegård i bydelen Berlin-Friedrichs­felde. Demonstrationens motto er: Aldrig mere krigsklar! Lad os stå op for Fred.

Konferencer i weekenden

Lørdag den 10. januar finder Rosa Luxemburg konferencen sted i Wilhelm ­Studios, Kopenhagener Strasse 60-68 fra kl. 10.30 – 20.00. Konferencen støttes af DKP og SDAJ (Tysk Socialistisk Arbejderungdom) for bladet Junge Welt. Temaet er ”Krig – våbenmani og medie mobilisering”.

Blandt de forventede deltagere er FN’s særlige rapportør for de besatte områder i Palæstina, Francesca Albanese og den italienske fagforeningsaktivist Cinzia Della Porta, der vil tale om fagforeningernes modstand mod genoprustning og krigsøkonomi. Ungdomsforbundet SDAJ organiserer en paneldiskussion som en del af deres hovedprogram mod værnepligt.

Fredag den 9. januar inviterer Det tyske Kommunistparti til et internationalt arrangement i Theater Ost. Her vil repræsentanter fra Kina, Cuba og Vietnams ambassader diskutere spørgsmålet: “Hvad betyder en multipolær verdensorden i kampen mod imperialismen?”

Arrangementet er åbent og begynder kl. 18.00 på Theater Ost, Moriz-Seeler-Strasse 1 (nær Berlin-Adlershof S-Bahn-station).

HjN