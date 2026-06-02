Almene boliger sælges som ejerlejligheder

Boligerne i Mjølnerparken, som det Almene boligselskab Bo-Vita solgte til NREP/Urban Partner til lejeboliger, sælges nu enkeltvis til ejerlejligheder.

Af John Christoffersen

[KOMMUNIST 6-7 2026] Da Mjølnerparken blev dømt som ghetto, og efter ghettoloven skulle reducere antallet af lejeboliger med 60%, valgte boligselskabet at sælge to af de fire blokke. Disse 260 lejligheder blev solgt til investeringsselskabet NREP.

Det skete på trods af, at beboerne på beboermøderne modsatte sig salget. Beboerne anbefalede, at man skulle ”ommærke” boligerne til ungdoms- og ældreboliger. En sådan ”ommærkning” var mulig ifølge loven. Men bestyrelsen for Bo-Vita havde travlt med af få blokkene solgt og ignorerede beboernes indstilling, selv om det havde betydet, at ingen beboere dengang ville blive tvangsflyttet.

Betalt af lejerne

Salget af de to blokke i Mjølnerparken falder sammen med en omfattende renovering af lejlighederne, det gælder også dem, som efterfølgende skal sælges. En renovering som er finansieret af beboerne og af Landsbyggefonden.

I forbindelse med salget forpligtigede Bo-Vita sig til, at der med overskuddet fra salget skulle opføres lige så mange almene boliger i København, som man solgte. Men i forbindelse med renoveringerne viser der sig ”pludselig” store budgetoverskridelser på anslået 300 til 350 millioner kroner. Nu har Bo-Vita så ikke mulighed for at leve op til forpligtigelsen om at bygge nye boliger.

Ifølge avisen ­Information har Urban Partner betalt godt 35.000 kroner pr. kvm. Nu sælger de lejlighederne til mellem 68.000 og 75.000 kroner pr. kvadratmeter. Det vil sige at en lejlighed på 89 m2 er sat til salg til 6.195.000 kr. En anden på 34 m2 til 2.595.000 kroner.

Klausulen forsvandt

I salgsaftalen mellem Bo-Vita og NREP indgik en tinglyst klausul om, at NREP ikke måtte videresælge lejlighederne enkeltvis. En tinglysning som skulle gælde for de kommende 10 år.

I februar i år fjernede Bo-Vita tinglysningen. Hvilken interesse Bo-Vita skulle have i at fjerne klausulen og dermed give NREP mulighed for at sælge boliger? Det kan man kun gisne om. Den samme undren kan man have overfor Københavns Kommune.

”Ved salg af almene boliger skal Borgerrepræsentationen ifølge almenboligloven vedtage udlejningskriterier, der skal tinglyses og gælde 10 år”. Men da det er en privat aftale mellem Bo-Vita og NREP, har kommunen ingen beføjelser, var svaret fra Københavns Kommune.

Der er mange spørgsmål og kun få svar. Tilbage sidder tidligere beboere, der er smidt ud af deres bolig, og de tilbageværende beboere, der har set sin boligafdeling reduceret og fået nye naboer, der skal betale flere millioner for at få en bolig, der før var tilgængelig for rimelige priser.