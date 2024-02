Amerikanske tilstande giver Tesla modvind

I flere år har IF Metal forsøgt at få en aftale i stand på Teslas værksteder, uden at det lykkedes. Det har ført til, at der den seneste tid har været strejket for at få overenskomst om løn- og arbejdsforhold for de ansatte, uden der på nuværende tidspunkt er opnået et resultat. Det har fået IF Metal til at søge hjælp udefra. I første omgang kommer den fra 3F i Danmark.