Arbejdsgiverkrav om corona-test

Coronasmitten buldrer derudad, og de voksende smittetal har nu ført til nye restriktioner på mange arbejdspladser. Det betyder, at arbejdsgiverne både i det private og offentlige fremover kan kræve, at ansatte fremviser et gyldigt coronapas.

På landets plejecentre og i hjemmeplejen vil de ansatte få mulighed for at kvikteste sig selv på arbejdspladsen, oplyser sundhedsministeriet i en pressemeddelelse.

I takt med at smitten i samfundet stiger, frygter mange virksomheder for, at deres arbejdsplads kan blive ramt af en ny coronabølge.

At det kan gå hurtigt med at blive smittet, kan fiskevirksomheden Mondo Marine Foods i Hanstholm tale med om. For få uger siden var 26 ud af 37 ansatte i produktionen syge af covid-19, så sporene skræmmer.