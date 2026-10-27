Arbejdsgiverne svigter de unge

[KOMMUNIST 11-26] Ifølge FH (Fagbevægelsens Hovedorganisation) har arbejdsgiverne svigtet deres ansvar, for når unge har gennemført deres grundforløb, og har bestået den prøve, der giver adgang til at komme videre på uddannelsens hovedforløb, så har de unge levet op til de krav, vi stiller.

Så skal næste forhindring ikke være, om der overhovedet findes en læreplads.

Mangel på lærepladser

Arbejdsgiverne må tage større ansvar for at uddanne de faglærte, de selv efterspørger. For når der ikke bliver oprettet nok lærepladser, strander de unge undervejs.

Det er utrygt for den enkelte, og det er svært at forstå som samfund. Hvis vi skal have flere til at vælge en erhvervsuddannelse, må arbejdsgiverne påtage sig ansvaret for at uddanne de faglærte, vi kommer til at mangle.

Fremtiden skal sikres

Antallet af faglærte ventes at falde med 160.000 frem mod 2035. Det skyldes især, at mange faglærte nærmer sig pensionsalderen, samtidig med at der ikke uddannes nok nye faglærte til at erstatte dem.

Hvis ikke vi får flere faglærte, hvem skal så sørge for energirenoveringerne i vores bygninger, køre vores busser og tog, få maskinerne på industrivirksomhederne til at køre og tage sig af børn, unge, syge og ældre i vores velfærd. Det kommer ikke af sig selv.

/PeJu