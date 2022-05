Arbejdsgivernes evindelige jammer

[KOMMUNIST NR. 5-2022] Når man hører arbejdsgivernes jammer, skulle man tro, at arbejdskraften er helt udtømt. Det er den ikke.

Mangel på arbejdskraft bliver debatteret heftigt, beskæftigelsen har været stigende, men det betyder ikke, at arbejdskraftreserven er udtømt, selvom den er vokset fra uventet kant – fra Ukraine med billig arbejdskraft.

Råber og skriger

Virksomhedsledere og deres brancheorganisationer har længe skreget på mere arbejdskraft.

Man kunne få det indtryk, at den høje beskæftigelse og de positive ledighedstal helt har udtømt virksomhedernes muligheder for at ansætte folk. Det er bare ikke tilfældet. Virksomhederne kan gøre sig langt mere umage med at få den fornødne arbejdskraft.

Ingen grund til jammer

Langtidsledige samt ikke vestlige indvandrere, personer på kanten af arbejdsmarkedet, unge uden job og uddannelse, der er stadig mange gode medarbejdere at række ud efter.

Derudover er der seniorerne, hvor en stor del af dem, som bliver ledige, må søge job forgæves. I følge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har mange private virksomheder fravalgt folk på baggrund af alder.

Ikke ny viden

Det er desværre ikke ny viden, at mange ledige seniorer bliver valgt fra udelukkende på grund af deres alder.

En undersøgelse fra -Ældresagen har tidligere vist, at op mod hver tredje adspurgte leder giver ansøgere over 60 år ringere chancer for at blive kaldt til samtale hos dem, hvis der også er yngre ansøgere at vælge imellem.

Det kan være svært at forstå, hvordan erfaring kan gøre folk mindre attraktive på jobbet.

Peter Just