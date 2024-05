Asfaltarbejdere udsættes for skældsord

[KOMMUNIST nr. 6-7 2024] Som de fleste helt sikkert har opdaget, har vinterens våde vejr og frost været hård ved asfalten, og det er ikke kun bilister, der oplever huller i vejene efter den hårde vinter. Det samme gør cyklister, derfor er der overalt i landet folk, der er i gang med at udbedre skaderne. Det er vigtigt at de, som skal udføre det job, kan føle sig trygge, når de er på arbejde, men sådan er det langt fra.

Aggressiv adfærd

Og ikke nok med det, er der alt for mange, som kører faretruende tæt på, når asfaltarbejdere udfører deres arbejde. Vejarbejderne oplever også dagligt, at bilisterne ignorerer skiltene og foranstaltninger, der er stillet op for at beskytte dem, når de arbejder.