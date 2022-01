Bæredygtigt byggeri stormer frem

I takt med at den grønne omstilling og hensynet til klimaet har fået stor fokus, bliver der nu og i fremtiden sat nye standarder for byggeriet af huse.

Byggeri står i dag for mere end en tredjedel af det samlede energiforbrug i Danmark. 40 procent af verdens CO 2 -udledninger har tilknytning til byggeriet, og for at vi kan nå omstillingen til et klimaneutralt samfund inden 2050, så skal de bygninger, vi bygger fremover, designes og bygges CO 2 -neutrale.