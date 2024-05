Bekymrende tal fra Arbejdstilsynet

Dårlige arbejdsstillinger

Mange lønmodtagere udsættes for fysiske krav på deres arbejde. 48 procent rapporterer, at de arbejder med foroverbøjede eller skævvredne rygge, løftede arme over skulderhøjde, sidder på hug eller ligger på knæ en fjerdedel af arbejdstiden eller mere. Det har resulteret i smerter i kroppen dagligt.

Krænkelser og stress

En ud af fire lønmodtagere har oplevet krænkende handlinger, også fra eksterne, såsom kunder; mens 18 procent har følt sig stressede inden for de seneste to uger.

Tallene viser med al tydelighed, at der virkelig er brug for, at vi hver især behandler hinanden ordentligt, samtidig med at mange arbejdspladser i højere grad bør have fokus på stressforebyggelse, men her er vi som samfund desværre langt fra mål.