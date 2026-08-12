Beskæftigelsesreformen: Frihed på papiret – stadig usikkerhed i virkeligheden

Af Martin Minka Jensen

Da et bredt flertal i Folketinget i 2025 vedtog den største reform af beskæftigelsessystemet i årtier, var ambitionen klar: mindre bureaukrati, større lokal frihed og en mere værdig indsats for ledige. Reformen skulle gøre op med et jobcentersystem, der gennem mange år var blevet kritiseret for kontrol, proceskrav og meningsløse samtaler.

Et år senere er spørgsmålet imidlertid ikke, om reformen er ambitiøs, men om den er ved at drukne i sin egen kompleksitet?

På Christiansborg fremstilles reformen som en historisk frisættelse. Kommunerne får større frihed til selv at organisere beskæftigelsesindsatsen, kravet om traditionelle jobcentre afskaffes, og en række detaljerede proceskrav forsvinder. Samtidig er ressourceforløb og revalidering, hvoraf sidstnævnte dog desværre næsten aldrig blev brugt, blevet afskaffet som led i første fase af reformen.

Men reformen er langt fra færdig. Implementeringen sker over flere år gennem en række lovforslag, hvor kun første fase er gennemført. Mange centrale elementer, herunder den fremtidige resultatbaserede styring, er fortsat under udvikling? Det betyder, at kommunerne i praksis skal navigere i et system, hvor de gamle regler er væk, mens de nye endnu ikke er fuldt etableret.

Hvad kommer ”friheden” til at betyde

Den største risiko er, at “frihed” bliver synonym med uensartethed. Når staten reducerer proceskravene, bliver kvaliteten afhængig af den enkelte kommunes økonomi, ledelse og faglige prioriteringer.

Nogle kommuner vil sandsynligvis udvikle løsninger med tæt kontakt til virksomheder og borgere. Andre vil være presset af besparelser og personalereduktioner. Dermed risikerer den arbejdsløses retssikkerhed at afhænge af postnummer frem for behov.

Reformen bygger samtidig på en forventning om markante administrative besparelser. Det kan være rimeligt at reducere dokumentation og kontrol, hvis den ikke skaber værdi. Problemet opstår, når besparelserne bliver reformens egentlige drivkraft, bliver kvaliteten af indsatsen sekundær.

Et andet kritikpunkt handler om dokumentation. Regeringen har argumenteret for, at man ønsker at flytte fokus fra procesmål til resultater. Det lyder umiddelbart fornuftigt. Men den nye resultatmodel er endnu ikke færdig, og i en overgangsperiode er tidligere tilsynsmodeller afskaffet uden en fuldt udviklet erstatning. Altså noget rod.

Hvad sker der med kvaliteten

Der er også grund til at stille spørgsmål ved reformens antagelse om, at færre regler automatisk giver bedre beskæftigelsesindsats. International forskning viser ganske vist, at overdreven bureaukrati kan hæmme fagligheden. Men forskning viser også, at lokale frihedsgrader kun skaber bedre resultater, hvis organisationerne samtidig har penge, stærk ledelse, kompetencer og systematisk læring. Frihed alene skaber ikke kvalitet.

Endelig er timingen udfordrende. Reformen gennemføres samtidig med mangel på arbejdskraft, stigende digitalisering og voksende anvendelse af kunstig intelligens i både rekruttering og sagsbehandling. Netop derfor burde reformen have været ledsaget af en markant investering i kompetenceudvikling hos medarbejdere og ledere. Her har den politiske debat været bemærkelsesværdigt tavs.

Det betyder ikke, at reformen er dømt til at mislykkes. Tværtimod rummer den et betydeligt potentiale. Færre proceskrav kan frigøre tid til den enkelte arbejdsløse, og større lokal frihed kan skabe mere fleksible løsninger. Men reformens succes afhænger ikke af lovteksten. Den afhænger af hvordan den kommer til at fungere. Det er derfor væsentligt, at de overenskomstbærende fagforeninger, fortsat søger at påvirke og interessere sig for implementeringen.

Ansvaret skubbet over på kommunerne

Status er, at Danmark har besluttet at bygge et helt nyt beskæftigelsessystem, mens store dele af fundamentet stadig støbes.

Det er et modigt politisk eksperiment. Men som med alle store reformer bliver den først en succes, hvis ambitionerne kan omsættes til bedre resultater for de mennesker, systemet er sat i verden for at hjælpe og ikke blot til færre regler og lavere udgifter.

Den virkelige prøve på beskæftigelsesreformen kommer imidlertid først i efteråret, når kommunerne lægger deres budgetter for de kommende år. Det er her, de politiske ambitioner skal omsættes til konkrete prioriteringer, og det er her, det bliver tydeligt, hvor meget frihed reformen reelt giver og til hvilken pris.

Kommunernes økonomiske råderum, demografiske udvikling og sociale udfordringer varierer markant på tværs af landet. Nogle kommuner vil have mulighed for at investere i en stærk og sammenhængende beskæftigelsesindsats, mens andre vil være tvunget til at lade besparelser definere indholdet.

Hovedformålet skal være, at få folk tilbage på arbejdsmarkedet om beskæftigelsen er høj eller lav. Dette skal gøres i et tæt samarbejde med fagbevægelsen og med at give de arbejdsløse kompetencegivende opgraderinger. De få år dagpengesystemet gælder bør suppleres med uddannelsesløn, så vi undgår at mennesker falder gennem det løsmaskede sikkerhedsnet.