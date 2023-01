Blik & Rør har afholdt kongres

[KOMMUNIST nr. 1-2023] Blik og Rørarbejderforbundet har afholdt sin 40. ordinære kongres. Traditionen tro blev kongressen åbnet med faneindmarch, hvor sanger og skuespiller Jimmy Jørgensen, der selv er tidligere blikkenslager og medlem af Blik- og Rørarbejderforbundet, sang for på: ”Når jeg ser et rødt flag smælde”.

Handlingsplaner for næste kongresperiode

På kongressen blev der vedtaget handlingsplaner for næste kongresperiode. Dermed har de delegerede medlemmer nu besluttet den politiske og organisatoriske retning for de næste fire år.

En handlingsplan blev vedtaget, som indeholder og udgør omdrejningspunktet for Blik og Rørs aktiviteter i både afdelinger, kredse og forbund. Den skal sikre, at Blik og Rør fortsat er den absolut førende fagforening på VVS-blikkenslager- og skorstensfejer­området.

Medlemmerne i højsædet

Medlemmernes hverdag bliver sat på dagsordenen, og flere kollegaer bliver og forbliver en del af det faglige fællesskab, som er helt afgørende for, at blik- og rørarbejderne går ind i en fremtid, hvor vi er grønnere, flere sammen. Det var netop de tre ord, som prydede bannerne i salen.

I Blik og Rør er vi ikke bange for fremtiden: Vi står klar til at gribe de muligheder og jobs, som den grønne omstilling fører med sig. Det kræver, at vores medlemmers uddannelser og kompetencer følger med tiden. For vi er den grønne omstilling.