Bolig er en menneskeret

[KOMMUNIST 5-2023 – Gå med kommunisterne] ”At få tag over hovedet skal ikke være en investering eller et held – det er et menneskeligt behov”.

Hjemløsheden blandt unge er stærkt stigende, og fattigdommen er blevet så synlig, at de rige brokker sig over udsigten. Salget af de kommunale boliger og indførelsen af Ghettoloven, samt eksplosionen af spekulationsnybyggeri løser ikke boligbehovet. Tværtimod forstærker det skævheden i byen og tvinger folk fra hus og hjem.

Kommunisterne kræver

Boligreguleringsloven, der skal beskytte den omkostningsbestemte leje, skal gælde overalt.

Fri lejefastsættelse i nyopførte lejeboliger skal stoppe øjeblikkeligt.

Alt nødvendigt nybyggeri skal være almennyttigt eller kommunalt. Priserne skal sænkes ved, at den almene sektor får bedre finansiering.

Ombyg de 2,1 (mange) ­millioner m 2 ledige erhvervslejemål i København og andre storbyer til boliger. Her kan både være skæve boliger, ungdomsboliger og andre forskellige boformer.

ledige erhvervslejemål i København og andre storbyer til boliger. Her kan både være skæve boliger, ungdomsboliger og andre forskellige boformer. Fingrene væk fra lejernes penge i Landsbyggefonden. Pengene skal bruges til renoveringer af den almene boligmasse.

Ophæv Ghettoloven. Stop nedrivning og salg af sunde boliger.

Genindfør uvildig kvalitets­kontrol af godkendelse af nybebyggelse. Ikke flere byggeskandaler. Kæde­ansvar nu.

Byg bæredygtigt og med plads til natur og leg.

Kommunen skal opkøbe ledige lejligheder.

Beskat profitten ved salg af ejerboliger.

Der skal være m 2 lovbestemt adgang til natur.

lovbestemt adgang til natur. Fredningsloven skal gælde og virke.

Nedlæg organisationer som By&Havn og få demokratiet og gennemskueligheden tilbage.

Stop Lynetteholmen, ­Energiøen, havnetunnel og de motorvejsbroer, som allerede ligger i støbeskeen.

Demokratiet skal udvides, så de folkelige organisationer som forældre-, faglige, lejer- og miljøbevægelser m.fl., ja alle de, der har fingeren på pulsen og oplever byens behov i hverdagen, får indflydelse på byens udvikling.

Ønsker og høringssvar skal tages alvorligt. Lokal­udvalg og ældreråd skal have større indflydelse.

I 2022 stod internationale opkøb for hele 60% af de samlede investeringer i danske lejerboliger, og dette er trods den såkaldte Blackstone-pakke, Folketinget indførte. Selv vores egne pensionskasser er blevet rene boligspekulanter.

Kommunisterne kræver spekulationsfri boligmarked.

Lars Emanuel

Fakta: Danmarks medlemskab af EU har gjort, at skiftende regeringer har åbnet for udliciteringer på alt fra hjemmehjælp til store byggerier, hvor de private firmaer konkurrerer om, hvem der kan gøre det billigst. Dette har åbnet for svindel og humbug, social dumpning og ikke mindst dårlig kvalitet.

Fakta: Budgetloven er ikke nødvendig. Da danskerne stemte NEJ til euroen, stemte vi også nej til at følge EU’s økonomiske politik. Alligevel vedtog folketinget i 2012 Budgetloven, som slavisk følger EU’s finanspagt. Det er et udgiftsloft, som pålægger regioner og kommuner at nedskære 2% år efter år. Det mærker vi konsekvensen af nu, på bl.a. daginstitutioner, uddannelsessteder, sundhedsvæsen, handicappede og syges vilkår m.m.