Brug af illegal arbejdskraft skal give karantæne fra offentlige kontrakter

[KOMMUNIST nr. 10 2022] Regeringen vil give en “historisk stor bevilling” til social dumping og arbejdsmiljø-indsats på 1,3 milliarder kroner. Samtidig skal det være umuligt for arbejdsgivere, der hyrer illegale ansatte, at få offentlige kontrakter fremover.

Hvis du hyrer illegal arbejdskraft, skal det være slut med at få en bid af statens pengekage. Sådan lyder det i følge fagbladet 3F i et udkast til en ny arbejdsmiljøaftale fra regeringen. Forslaget lyder på skærpede regler for hvem, kommuner, regioner og staten må hyre til at arbejde for sig.

Vil indføre sortlister

Helt konkret foreslår regeringen, at firmaer, der udnytter illegal arbejdskraft, skal nægtes adgang til at byde på offentlige kontrakter. I stedet skal deres navn ryge på en landsdækkende sortliste, hvor man automatisk er diskvalificeret fra alle udbud og dermed skattekroner til sit firma.

Vi ser flere og flere kedelige sager, og det stopper desværre ikke, og så er vi nødt til at gribe fat i de store værktøjer for at komme det til livs, udtaler beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard.

Historisk stor bevilling til arbejdsmiljøet

Samtidig vil regeringen afsætte 200 millioner kroner årligt til indsatsen fra 2027; i hvert fald så langt som øjet rækker, som ministeren udtrykker det. I alt for mange år har vi set lappeløsninger og usikre tider for Arbejdstilsynet. Nu kan det, hvis Folketingets partier er med på det, planlægge længere frem i tiden. Det er alt sammen til gavn for arbejdsmiljøet, siger ministeren.

Det må siges at være nye toner fra den kant, så må tiden vise, om det bare var de sædvanlige valgfloskler, der blev fundet frem fra den kant, nu hvor et valg ligger lige om hjørnet. Ikke uventet raser Dansk Industri over forslaget om sortlister og kalder det for noget af det mest virksomhedsfjendske, man har set.

Peter Just