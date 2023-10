Budgetforhandlinger set med randrusianske briller

[KOMMUNIST nr. 10-23] Det er endnu en gang tid til, at der skal laves budgetter ude i Danmarks 98 kommuner.

For mange kan de kommunale budgetter fremstå som en sekundær ting, da rammerne skabes i Folketinget. Men selvom de to ting ikke kan adskilles fra hinanden, så er der mange punkter, hvor det giver mening at kigge nærmere på, hvad der foregår i kommunerne. Det er der, hvor størstedelen af den nære velfærd varetages og udmøntes. Vores sundhedsvæsen og store dele af den kollektive trafik varetages i regionerne, men folkeskoler, plejehjem, vuggestuer, børnehaver og meget andet varetager kommunerne.

Så hvordan lokalpolitikerne agerer og prioriterer politisk og økonomisk indenfor de givne rammer, kan mærkes direkte hos størstedelen af den danske befolkning.

Kommunister i kommunalpolitik

Også i Randers, hvor medlemmer af DKP, sammen med mange andre, er aktive i den lokalpolitiske liste, Velfærdslisten, skal der laves budget.

Siden 2013 har Velfærdslisten været repræsenteret i Randers Kommunes byråd med ét mandat og arbejdet på at samle en bred modstand mod massive nedskæringer på velfærden år efter år.

Som lokalpolitisk liste har vi selvfølgelig også en holdning til de rammer, vi får udstukket fra Folketinget og KL, men vores arbejde handler mestendels om at sikre velfærden i Randers Kommune med de muligheder, vi har lokalt.

Selvom Randers Kommune selvfølgelig er underlagt nogle rammer, så har det ikke afholdt de sidste mange års politiske flertal fra at skære ned på velfærden, uden at det var nødvendigt. Det har endda været kutyme i mange år, at man har taget penge fra velfærden for så at finansiere en masse prestigeprojekter.

Konkret har Socialdemokratiet i de sidste seks år som borgmesterparti gang på gang udsat alle velfærdsområder for et reelt blodbad. Hvorfor har de så det? Det har de gjort, så de kunne spare millioner af kroner op til en ny bro og et projekt ved havnen i Randers, der skal omdanne bydelen til et slaraffenland for bolig­spekulanter og virksomheds­domiciler. I stedet for velfærd får randrusianerne glas og stål.

Hvad står for skud i år?

Denne gang er der endnu en gang lagt op til nedskæringer. Det er nærmest som at være vidne til 90-års fødselsdagen på tv. ”Samme procedure som sidste år, Ms. Sophy”.

Udover den vanlige rammebesparelse på 0,5% står specialskolerne, ældreområdet, den kollektive trafik og socialområdet for skud.

Med hensyn til rammebesparelsen skal det nævnes, at den har været det samme år efter år, hvormed velfærden bid efter bid er skåret ned. Salamimetoden kan man kalde det.

Dette har Velfærdslisten altid kæmpet imod. Hvert år har vi vist alternative finansieringsmuligheder for at sikre velfærden. Vi har blandt andet peget på besparelser på ledelse og konsulenter, der, modsat andre områder, er eksploderet i vækst. Vi ønsker at omprioritere ressourcer til velfærds­områderne, så almindelige mennesker kan sikres en ordentlig service.

Men den politiske vilje har endnu ikke været til stede. Med Socialdemokratiet som bannerfører har det hidtil vist sig umuligt, at få dem til at prioritere borgerne fremfor ledelse og prestige. Selvom der sammen med venstrefløjen har været mulighed for at fjerne besparelserne år efter år, så har Socialdemokratiet som regel overhalet de borgerlige højre om.

Men så længe der er nogen, der kæmper for en anderledes dagsorden, skal nedskæringspolitikerne ikke tro, de slipper uset afsted med deres handlinger. MMJ