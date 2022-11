Byggebranchen har det stadig svært med minoriteter og kvinder

Kultur og normer skal ændres

Der er sket mange positive tiltag i byggebranchen de seneste år, men når det kommer til forskellighed og ligestilling, halter man efter. Både mænd og især kvinder, der ikke passer ind i kulturen, må tilpasse sig ved hjælp af ren overlevelse og på den måde give afkald på både dele af deres personlighed og kompetencer for at kunne gå på arbejde.

Plads til alle

– Vi skal bidrage til at skabe en kultur i byggeriet, hvor der er plads til f.eks. at være kvinde, lærling, have anden etnisk baggrund eller seksualitet. Indsatsen skal være med til at løse de udfordringer, som branchen står overfor lige nu, siger Christina Schultz fra foreningen Byggeriets Samfundsansvar.