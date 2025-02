Bygherre kendte til asbest på byggeplads

I forbindelse med renoveringen af Herlev Hospital kendte bygherren til fund af asbest, da man sendte håndværkere ind for at renovere.

Ingen grund til asbestfrygt

Fra Region Hovedstadens side lyder det, at de fund der er gjort, ligger langt under Arbejdstilsynets grænseværdier, og der er derfor ikke noget, der tyder på, at ophold i bygningen, hvor der er anvendt asbestholdige produkter, medfører en større risiko for asbestsygdom end den risiko, som alle byboere er udsat for.