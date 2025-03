Covid-19 ødelagde slagteriarbejderes liv

[KOMMUNIST 3-2025] Tre tidligere slagteriarbejdere har sammen med Fødevareforbundet NNF fået landsrettens ord for, at Danish Crown ikke gjorde nok for at beskytte de tre slagteriarbejdere mod smitte med Covid-19 under pandemien i 2020.

Afgørelsen er historisk og kan få vidtrækkende konsekvenser.

Hjerneskader efter corona-infektion

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) har vurderet, at slagteriarbejderne har ret til erstatning, fordi de var udsat for en arbejdsskade, da de blev smittet med Covid-19 i 2020 og 2021. Vurderingen er samtidig, at ingen af dem kan vende tilbage til arbejdsmarkedet.

En vigtig sag

Det var en vigtig sag, som absolut var værd at kæmpe for. Den satte spørgsmålstegn ved Danish Crowns forpligtelse til at passe på medarbejderne.

Nu bliver de stillet til ansvar for deres mangelfulde indsats for at forebygge smitte med Covid-19, udtaler forbundssekretær Per Hansen i NNF Fødevareforbundet. De tre slagteriarbejdere blev smittet med Covid-19, mens de arbejdede på slagteriet i Ringsted.

Kan få betydning for andre

Kendelsen omfatter Danish Crown, men det er ikke kun inden for slagteribranchen, at det kan være relevant at se på, om andre arbejdsgivere har ansvar for smittespredning.

Mange andre, som har fået anerkendt Covid-19 som en arbejdsskade, kan overveje, om de kan rejse en ansvarssag mod deres arbejdsgiver.