Dårlige læsere

Af Lilli Rodeck

Siden 2016 har flere kommuner trukket ikke-arbejdsparate i kontanthjælp, når de ikke har opfyldt 225-timers reglen, selvom loven påpeger, at det kun er arbejdsparate, som skulle trækkes i kontanthjælpen.

Og det har haft alvorlige følger for de ramte.

Kan sagsbehandlerne ikke læse?

At kommunerne har trukket ulovligt fra de svageste kontanthjælpsmodtagere kan måske skyldes, at de enkelte sagsbehandlere ikke er i stand til at læse en lovtekst og de betænkninger og bemærkninger, som følger med.

Ingen af disse sagsbehandlere har lavet individuel sagsbehandling af kontanthjælpsmodtagere. Det betyder, at mange i flere år har fået for lidt i ydelser.

Efterbetaling

En borger har fået 33.970 kr. i efterbetaling. Men de fleste kommuner overser de henvendelser fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), som de har modtaget siden 2016. Det er, som om, de tror, at problemet går væk, når de ikke reagerer.

Det kan for de enkelte kommuner dreje sig om rigtigt mange penge, som de nok ikke har regnet med at skulle tilbagebetale. Og måske tror de, at de kan modregne efterbetalingen, så kontanthjælpsmodtagerne skal bruge efterbetalingen, før de igen kan få udbetalt kontanthjælp.

Men Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering mener, at der skal falde en efterbetaling, som ikke må modregnes i kontanthjælpen.

Kun tre kommuner har opfyldt efterbetalingen

Ud af de mange kommuner, som har fået en henvendelse, har kun tre tilbagebetalt det skyldige beløb. Loven om 225-timers reglen er kun beregnet på arbejdsparate.