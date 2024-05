Danish Crown lukker endnu et slagteri

[KOMMUNIST nr. 6-7 2024] Trods et overskud på 1,5 milliarder kroner har Danish Crown valgt at lukke slagteriet i Ringsted fra midten af september, hvilket betyder, at 1200 slagteriarbejdere fyres.

Som tidligere omtalt i bladet KOMMUNIST advarede NNF-formanden Ole Wehlast i december 2023 om, at nye lukninger kunne være på vej.

Landbruget har skylden

Danish Crown og landbruget har i 25 år fundet på forskellige undskyldninger for at dække over, at de i bund og grund er fløjtende ligeglade med danske arbejdspladser, mener Jim Jensen, næstformand i Fødevareforbundet NNF, og henviser til, at Danish Crowns ejere, nemlig landbruget, selv har skabt problemet ved at eksportere så mange smågrise ud af landet til slagtning i stedet for at lade dem slagte i Danmark.

Arbejdspladserne forsvinder

Det er absurd, at landbruget modtager milliarder af offentlige støttekroner, men samtidig lukker den ene danske arbejdsplads efter den anden. Snart bidrager dansk landbrug ikke med andet end stanken af gylle.

I løbet af de sidste 25 år er 29 slagterier og forædlingsvirksomheder lukket, og 9.700 danske arbejdspladser er blevet nedlagt. Danish Crowns lukning af slagteriet i Ringsted er den seneste i den lange række.

Landbrugets falske ansigt

Landbruget ynder at fortælle om, at Danmark er et landbrugsland, men sandheden er, at det er længe siden, at landmændene stoppede med at ansætte dansk arbejdskraft ude på gårdene.

På trods af det forventer landbruget stadig, at politikerne poster milliarder af kroner i landbrugssektoren. Og landmændene forventer opbakning fra den danske befolkning, der skal leve med stanken af gylle på markerne, døde fjorde og øde havbunde, en udpint dansk natur og klimaforandringer.