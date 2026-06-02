Danish Crown lukker i Aalborg

[KOMMUNIST 6-7 2026] I lige knap 60 år har Danish Crown haft produktion i Aalborg. Fabrikken, der ligger på Østerbro, har været en kendt institution midt i byen, hvor den er omgivet af Østre Anlæg og Karolinelund.

Det er denne beliggenhed, som Danish Crown nu bruger som en dårlig undskyldning for at lukke fabrikken, og 140 ansatte mister deres arbejde.

Flytter produktion til Vejle

Danish Crown vil lave en større millioninvestering i nye maskiner til deres frikadelle­produktion og beslægtede fødevarer, for som det hedder sig: at kunne fremtidssikre produktionen. Det vil koste de ansatte deres arbejde på fabrikken i Aalborg, da de nye maskiner vil blive placeret i Vejle, på grund af at der er for mange hensyn at tage til naboer, byliv og de to nærliggende parker.

Fagforbundet NNF på banen

Den endelig lukning af Danish Crown Foods i Aalborg sker først i 2028, men allerede nu er Fødevareforbundet NNF, som har 80 medlemmer, der bliver berørt, klar til at hjælpe.

NNF har jo desværre en vis erfaring med at hjælpe fyrede medlemmer videre, og opgaven bliver nu at sikre medlemmerne til at stå bedst muligt frem mod 2028.

/PeJu