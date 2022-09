Danmark bakker op om brugen af atomvåben

For 77 år siden smed USA atombomber over Hiroshima & Nagasaki. Det er til dato menneskehedens blodigste og mest uhyggelige terrorhandling. Mere end 200.000 blev dræbt – børn, kvinder, mænd – gamle som unge. Men de danske politikere har intet lært – de bakker op om brugen af atomvåben trods befolkningens modstand.

[KOMMUNIST 8-9 2022] ”Menneskeheden er kun en misforståelse, en fejlberegning, væk fra atomar tilintetgørelse”, udtalte António Guterres, FN’s generalsekretær, på en konference i starten af august. Hans mener, at verden i dag står overfor en atomtrussel, som ikke er set siden toppen af den kolde krig. Der henvises til krigen i Ukraine, Mellemøsten og spændingerne på den koreanske halvø som situationer, der kan udløse en atomkrig.

Vores udenrigsminister, Jeppe Kofod, deltog også i denne konference og udtalte: ”Vi ønsker en verden uden atomvåben. Men så længe, eksempelvis Putin truer med at bruge atomvåben, så er vi nødt til at have dem som afskrækkelse over for, at han nogensinde kunne finde på at gøre det”.

Jeppe Kofod ignorerer fuldstændigt, at FN’s krav naturligvis er en nedrustning, hvor så mange lande som muligt kræver, at de 9 atomvåbenlande skal destruere deres våben samtidigt. Ingen taler om ensidig nedrustning.

Hvis ingen, herunder Danmark, vil tage det første skridt til forhandlinger, ja så fortsætter atomoprustningen. Dermed er Jeppe Kofod og de andre udenrigsministre med til at fastholde risikoen for en dødbringende misforståelse.

Danmark på farlig kurs

Danmark deltog slet ikke i forhandlingerne i FN om ”Traktaten om forbud mod atomvåben”, men tilsluttede sig USA’s protest imod den proces, der førte frem til traktaten.

Selv om NATO-landene, via FN’s Ikke-spredningsaftale fra 1970, officielt har forpligtet sig til atomar nedrustning, har de modarbejdet tilblivelsen af forbudstraktaten. Vi har som medlem af NATO lovet hinanden at forblive en atomar alliance. En alliance der er ved at blive udvidet med Sverige og Finland.

Atommagter som USA, Frankrig og Storbritannien bruger i øjeblikket milliarder på at udvikle nye atomvåben også med støtte fra EU’s forsvarsfonde. Danmarks nuværende politik er ikke i overensstemmelse med traktaten.

Selvom Danmark ikke selv har atomvåben, er vi med til at opretholde ulovligheder, fordi vi støtter eksistensen af og andre magters potentielle brug af atomvåben på landets vegne.

Danskerne vil fred

Bare tilbage i 2021 var 78 procent af de adspurgte danskere enige i, at Danmark bør tilslutte sig traktaten om forbud mod atomvåben. 65 procent mente endda, at Danmark burde være blandt de første NATO-lande, der gjorde det, selvom Danmark kunne komme under pres fra USA. Danmark støtter altså ikke traktaten om forbud mod atomvåben.

Traktaten blev alligevel vedtaget af et overvældende flertal af lande på FN’s generalforsamling i 2017.

Siden da har tilstrækkeligt mange lande underskrevet og ratificeret traktaten, så den nu er blevet til international lov – en del af folkeretten.

Fra den 22. januar i år er atomvåben forbudt, og ethvert land, herunder Danmark, der herefter udvikler, afprøver, producerer, fremstiller, overfører, besidder, oplagrer, bruger eller blot truer med at bruge atomvåben eller har dem stationeret på deres territorium, handler i strid med folkeretten. Det er samtidigt forbudt at assistere, opmuntre eller tilskynde andre til at deltage i nogen af ovennævnte aktiviteter.

Kræv til kommende folketingsvalg, at partierne skal følge danskernes ønske om en atomvåbenfri verden!