Danmarks sidste isbryder solgt

[KOMMUNIST 4-2026] Efter godt ti år i Svendborg Havn er den 45 år gamle statsejede isbryder, Thorbjørn, nu solgt, og den ventes at forlade havnen til juni, hvor den har ligget som et stolt vartegn for Svendborg.

Thorbjørn var den ene af Søværnets tre isbrydere. Danbjørn og Isbjørn var de to andre.

Havde hjemsted i Frederikshavn

Indtil 1996 lå de klar til at sejle ud fra Flådestation Frederikshavn til eventuelle isbrydningsopgaver. Dem blev der som bekendt færre og færre af på grund af klima­forandringer, og i 2012 besluttede Folketinget at sætte dem alle til salg.

Bidende kold start på året

Så er det kun at håbe på, at det ikke var et fejlsalg, for der har været store problemer med is i de indre danske farvande og fjorde det meste af januar og februar, som vi ellers ikke havde set noget til i mange år.

Det betød, at mindre færgeruter måtte indstille sejladsen. Blandt andet måtte hurtigruten fra Aarhus til Samsø aflyse sejladsen på grund af is i Aarhus havn. Men også færgerne til Femø og Askø har været ramt. Derudover har svenske og finske isbrydere været på arbejde i Østersøen.

/PeJu