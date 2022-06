Dansk motorgigant vil opføre ny fabrik

Det har MAN Energy Solution netop offentliggjort. Med et foreløbigt bygge- og flyttebudget på ca. 1,5 mia.kr, vil den dansk baserede to-takts gigant bygge et spritnyt hovedkvarter på 60.000 kvm med tilhørende produktionsanlæg og testmotor-faciliteter i Trekroner ved Roskilde.

Byggeriet ventes færdigt i 2027

– Beslutningen om at flytte er taget for at give medarbejderne de bedst mulige rammebetingelser og samtidig etablere os et sted, hvor vi har mulighed for en løbende udvikling af de fysiske lokaliteter, siger landechef Bjarne Foldager til Søfart.