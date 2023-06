Dansk velfærd styrer mod afgrunden

Et kæmpe problem for fremtidens velfærd

Mens flere børn og ældre i forvejen sætter pres på velfærden over de næste år, vil rigtigt mange personer forlade arbejdsstyrken, og dermed kan det blive umuligt at opretholde den velfærd, vi kender i dag – for slet ikke at tale om at forbedre den.